มท.3 ลุยน้ำช่วยชาวบ้านกาญจนบุรี มอบถุงยังชีพผู้ประสบอุทกภัยบ่อพลอย – ย้ำทุกหน่วยเร่งดูแลจนกว่าสถานการณ์คลี่คลาย

กาญจนบุรี – มท.3 พร้อมด้วย รองผู้ว่าฯ–กิ่งกาชาด–ท้องถิ่น–อสม. ใกล้ชิด ลุยน้ำช่วยชาวบ้านกาญจนบุรี มอบถุงยังชีพผู้ประสบอุทกภัยบ่อพลอย – ย้ำทุกหน่วยเร่งดูแลจนกว่าสถานการณ์คลี่คลาย
วันนี้( 2 พ.ย.) นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้มอบหมายให้ นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายชำนาญ แตงจุด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ตำบลช่องด่าน และ ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย
โดยมี นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) พร้อมคณะ ลงพื้นที่ร่วมตรวจสถานการณ์น้ำ พบปะให้กำลังใจประชาชน พร้อมมอบถุงยังชีพจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รวมถึงอาหาร น้ำดื่ม และยารักษาโรค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่
ขณะเดียวกัน นายชวโรจน์ มากแก้ว นายอำเภอบ่อพลอย และ นางศศิวิมล มากแก้ว รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอบ่อพลอย ได้นำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่กิ่งกาชาดร่วมลงพื้นที่มอบสิ่งของจำเป็นและให้กำลังใจแก่พี่น้องประชาชนด้วยตนเอง นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องด่าน และ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรัง ซึ่งเป็นพื้นที่ประสบภัยหลัก ได้ร่วมมอบถุงยังชีพและสิ่งของจำเป็นเพิ่มเติมให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วย
ด้าน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ่อพลอย ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ได้จัดทีมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ลงพื้นที่แจกจ่ายยาทากันน้ำกัดเท้า ยาแก้ปวด ลดไข้ และยาสามัญประจำบ้าน เพื่อดูแลสุขภาพประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวย้ำความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชน พร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย โดยระบุว่า “ทุกครอบครัวต้องได้รับการดูแล ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้ระดับน้ำในพื้นที่อำเภอบ่อพลอยยังทรงตัว เนื่องจากมีน้ำเหนือจากจังหวัดสุพรรณบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงไหลลงมาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม หากไม่มีฝนตกเพิ่ม คาดว่าสถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายใน 5–7 วันข้างหน้า
ทั้งนี้ ทางอำเภอบ่อพลอยได้เร่งสำรวจความเสียหายของบ้านเรือน ทรัพย์สิน ฟาร์มปศุสัตว์ และพืชผลทางการเกษตร เพื่อรายงานขอรับการช่วยเหลือตามระเบียบราชการต่อไป