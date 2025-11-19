นายกฯเตรียมขึ้นเชียงใหม่ ส่งมอบโครงการเพิ่มศักยภาพรองรับ-การไหลแม่น้ำปิง ป้องกันอุทกภัยเขตเมือง

โฆษกรัฐบาล เผย นายกฯ “อนุทิน” เตรียมขึ้นเหนือลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เป็นประธานส่งมอบโครงการเพิ่มศักยภาพการรองรับและการไหลของแม่น้ำปิง ป้องกันอุทกภัยเขตเมืองเชียงใหม่
วันนี้ (19พ.ย.) นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีกำหนดการเดินทางไปตรวจราชการที่จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2568 เพื่อตรวจติดตามงานสำคัญตามนโยบายรัฐบาลทั้งเรื่องการป้องกันอุทกภัยระยะเร่งด่วน ตลอดจนด้านความมั่นคงของชาติ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับประชาชน โดยมีภารกิจและกำหนดการ ดังนี้
เวลาประมาณ 08.00 น. นายกรัฐมนตรีและคณะ จะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ไปยัง จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นประธานพิธีส่งมอบโครงการเพิ่มศักยภาพการรองรับและการไหลของแม่น้ำปิงเพื่อป้องกันอุทกภัยเขตเมืองเชียงใหม่ ระยะเร่งด่วน ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รวมทั้งจะเป็นประธานสักขีพยานในโอกาสผู้บัญชาการทหารสูงสุดส่งมอบโครงการฯ ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมพบปะหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนที่มาร่วมพิธี
จากนั้น เวลา 10.30 น. นายกรัฐมนตรีจะเดินทางต่อไปยังกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เพื่อแถลงผลการดำเนินการกรณีการดำเนินคดีกับขบวนการนำคนต่างด้าวมาสวมตัว และทำหลักฐานเท็จในพื้นที่อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ก่อนจะเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ ในเวลา 14.10 น. โดยประมาณ ในวันเดียวกัน ทั้งนี้ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
“การเดินทางไปตรวจราชการครั้งนี้ของนายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญถึงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการดำเนินงานด้านความมั่นคงของชาติ ตลอดจนการให้ความสำคัญกับการป้องกันอุทกภัย และการดูแลช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ซึ่งล่าสุด 18 พฤศจิกายน 2568 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติม ซึ่งเป็นไปตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้มีการศึกษา หารือ แนวทางการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบ” โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าว
สำหรับรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมคณะในการตรวจราชการจังหวัดเชียงใหม่ครั้งนี้ อาทิ นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย รวมถึงเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และอธิบดีกรมการปกครอง ฯลฯ