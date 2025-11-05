“สิงห์หนู” มอบอำนาจ “สิงห์ทรงศักดิ์” ประกาศ “ยกฐานะ” อบต. เป็น ทต. คาด 298 แห่ง จ่อ “เลือกตั้งเทศบาล” ปีหน้าชัวร์

“สิงห์หนู” มอบอำนาจ “สิงห์ทรงศักดิ์” ลงนามประกาศ มท.แทน สนองนโยบาย “ยกฐานะ อบต. เป็น เทศบาล ทต.” จับตาผ่านเกณฑ์ รอบนี้ 298 แห่ง ทันเวลา “สภา อบต.ทั่วประเทศ” หมดวาระ 27 พ.ย. หลัง มท.จ่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงฐานะ แค่ 1 วัน ให้ทัน 28 พ.ย. นี้ ดี้ด้า! ได้ “เลือกตั้ง ทต.” ที่ยกฐานะใหม่ คาด ก.พ. 69 ต่อ จากเลือกตั้ง อบต.ในวันที่ 11 ม.ค. ปีหน้า ส่วน อบต.ยังมีปัญหารอบนี้ ถูกตีกลับ 14 แห่ง
วันนี้ (5 พ.ย.) มีรายงานจากระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงความคืบหน้าในกระบวนการการจัดตั้ง “ยกฐานะ” องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) เป็นเทศบาลตำบล (ทต.) และ เทศบาลเมือง (ทม.) เพิ่มเติม
ล่าสุด นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงนามในคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 3343 /2568 "เพิ่มเติม" คําสั่งการมอบหมายอํานาจหน้าที่ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
มีใจความสำคัญ คือ มอบหมายและมอบอํานาจให้ นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย สั่ง และปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมุ่งเน้นให้ เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จึงให้เพิ่มเติมคําสั่งดังกล่าว โดยมอบหมายให้ นายทรงศักดิ์ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการลงนาม ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง เปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตําบล แยกพื้นที่ รับรวมพื้นที่องค์การบริหาร ส่วนตําบล และจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นเทศบาลตําบลหรือเทศบาลเมือง
นอกจากที่เพิ่มเติม ให้คงเดิมทุกประการ ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568
มีรายงานด้วยว่า ในการประชุม คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ก.กลาง ร่วม ก.อบต. ก.อบจ. และ ก.เทศบาล เมื่อวันที่ 4 พ.ย.
นายทรงศักดิ์ ในฐานะประธานในที่ประชุม ได้หารือประเด็นการเปลี่ยนแปลงฐานะ อบต. เป็น เทศบาล จากทั้งหมดที่ อบต. เสนอขอ ยกฐานะ “รอบแรก” ทั้งหมด 319 แห่ง ผ่านเกณฑ์การพิจารณา จํานวน 204 แห่ง และมีเรื่องที่ส่งคืนจังหวัดเพื่อแก้ไข 95 แห่ง
โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) ได้เสนอผ่านคณะกรรมการร่างกฎหมายกระทรวงมหาดไทยไปแล้ว ถึง 3 ครั้ง และอยู่ในขั้นตอน มท. 1 เห็นชอบ เพื่อออกประกาศตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2568
“รอบล่าสุด เสนอ 194 แห่ง ผ่านเกณฑ์ 125 แห่ง ถูกตีกลับ 14 แห่ง ซึ่งมีปัญหาเรื่องแผนที่แนวเขต ขั้นตอนนี้ให้จังหวัดกับ อบต.นำเสนอแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วส่งกลับมายังมหาดไทย”
และอีก 7 แห่งที่เสนอมาล่าช้า เกินระยะเวลาที่กำหนด ก็จะพิจารณาให้อีกภายหลังอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งกรณีนี้ มท.2 ได้แจ้งเพียงจำนวน ไม่ได้แจ้งว่า มี อบต.ใดบ้าง ที่ถูกตีกลับ
มีรายงานด้วยว่า ขณะนี้ มท. ได้ยกร่าง เพื่อเตรียมประกาศกระทรวงมหาดไทย แล้ว 298 แห่ง ซึ่งวันนี้ มท.1 จะมอบอำนาจ ให้ มท.2 เป็นผู้ลงนามประกาศแทน
ทั้งนี้ เพื่อให้ทันเวลาที่ อบต.ที่จะเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาล ได้ในวันที่ 28 พ.ย. 2568 นี้ และการเลือกตั้งเทศบาลที่เปลี่ยนแปลงฐานะใหม่ คาดว่าจะเกิดขึ้น ในเดือน ก.พ. 2569 ต่อการจากเลือกตั้ง อบต.ในวันที่ 11 ม.ค. 2569
ในขณะที่ คณะอนุกรรมการตรวจสอบกลั่นกรอง ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการจัดตั้ง เปลี่ยนแปลงฐานะ และเขต อปท. ได้เห็นชอบให้ยกร่างฯ ล่าสุด จํานวน 50 เรื่อง.