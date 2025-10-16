“อนุทิน” รับเครื่องหมาย “ปีกเหินเวหา” จากกองทัพอากาศ ก่อนเยือนลาว

“นายกฯ อนุทิน” รับเครื่องหมาย “ปีกเหินเวหา” ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กองทัพอากาศ ก่อนออกเดินทางเยือน สปป.ลาว อย่างเป็นทางการ
วันนี้ (16 ต.ค.) เมื่อเวลา 07.15 น. ที่กองบิน 6 ดอนเมือง (บน.6) ก่อนคณะของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จะเดินทางไปเยือน สปป.ลาว พลอากาศเอก เสกสรร คันธา ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายความสามารถในการบินชั้นกิตติมศักดิ์ของกองทัพอากาศ (ทอ.) ให้แก่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล ผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญในราชการ หรือเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์ด้านการบินแก่ ทอ. และประเทศชาติโดยส่วนรวม โดยได้รับประดับเครื่องหมาย “ปีกเหินเวหา” เครื่องหมายความสามารถในการบินชั้นกิตติมศักดิ์ พร้อมใบประกาศนียบัตร
ในพิธีครั้งนี้ มี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และนางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขาธิการนายกรัฐมนตรี รวมถึงผู้เกี่ยวข้องร่วมในพิธีด้วย
เครื่องหมายนี้ กองทัพอากาศมอบให้แก่ผู้ที่มีทำคุณประโยชน์ หรือมีบทบาทในการสนับสนุนภารกิจของกองทัพอากาศให้บรรลุผลสำเร็จ ทั้งนี้ ในด้านการบิน “หัวใจติดปีก” นายกรัฐมนตรีเริ่มปฏิบัติภารกิจสนับสนุนทีมแพทย์มาตั้งแต่ปี 2557 และได้ทำภารกิจ “ไฟลท์บุญ ไฟลท์ชีวิต” ไปแล้วกว่า 80 เที่ยวบิน ช่วยเหลือผู้ป่วยไปแล้วมากกว่า 200 ชีวิต จนเคยได้รับปีกกิตติมศักดิ์จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) และโล่ประกาศเกียรติคุณจากสภากาชาดไทย (ณ 30 กันยายน 2568)
ภายหลังเสร็จสิ้นพิธี นายกรัฐมนตรีและคณะ ออกเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) อย่างเป็นทางการ