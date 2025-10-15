“ธนกร”ตั้งชุด “เต็มเหนี่ยว” ลุยปราบรง.เถื่อน-ลักลอบทิ้งกากอุตฯนำเข้าสินค้าด้อยคุณภาพ

"ธนกร" รมว.อุตฯเซ็นตั้งชุด "เต็มเหนี่ยว" มอบ "พลอยลภัสร์" ที่ปรึกษา รมว.อุตฯ นั่งที่ปรึกษา "ฐาปกรณ์" เลขาฯ รมว.อุตฯ นั่งหัวหน้าชุดลุยจัดระเบียบอุตสาหกรรม บังคับใช้กฎหมายรวดเร็ว-เด็ดขาด ฟันโรงงานเถื่อน ลักลอบนำเข้าสินค้าไม่ได้มาตรฐาน และทิ้งกากอุตสาหกรรม
นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตนได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายกับการประกอบกิจการอุตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายแก่ประชาชนและสิ่งแวดล้อมอย่างเด็ดขาดตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป
โดยคณะกรรมการเฉพาะกิจดังกล่าวมีนางสาวพลอยลภัสร์ สิงห์โตทอง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นที่ปรึกษากรรมการ, นายฐาปกรณ์ กุลเจริญ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานกรรมการ, พันตำรวจเอกภคิน ศิวเมธากุล รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร เป็นรองประธานกรรมการ
นอกจากนี้มีนายทีปกร โกมลพันธ์พร อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด, ผู้แทนสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม, ผู้แทนกรมอุตสาหกรรมและการเหมืองแร่, ผู้แทนกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย และผู้แทนการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ นายบวรวิทย์ อัครจันทโชติ ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นกรรมการและเลขานุการ และนายสมชัย เอมบำรุง ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม
สำหรับคณะกรรมการฯ ดังกล่าว มีหน้าที่ดังนี้ 1.ศึกษา รวบรวมข้อมูล เพื่อเสนอแนะมาตรการ และแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการฯต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 2.กำหนดกลุ่มเป้าหมายการประกอบการอุตสาหกรรม และกำหนดแผนงานเพื่อการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด โดยเฉพาะกิจการที่สร้างความเดือดร้อนต่อประชาชน และสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรงและกว้างขวาง
3.อำนวยการ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ และเร่งรัดการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามแผนและมาตรการที่กำหนดขึ้น 4.ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการอุตสาหกรรมกับหน่วยงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในกรณีมีความจำเป็น 5.เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกระทรวงอุตสาหกรรมมาให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อคณะกรรมการ หรือประสานงานกับภายนอกกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมาย 6.ให้ข่าวสารเกี่ยวกับการทำหน้าที่ต่อสาธารณะ ตามที่จำเป็นและเห็นสมควร 7.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน และมอบหมายเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานตามความเหมาะสม และ 8.ปฏิบัติงานอื่นตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมอบหมาย
"การปฏิบัติภารกิจของคณะกรรมการชุดนี้ จะดำเนินการภายใต้ชื่อว่า “เต็มเหนี่ยว” และคณะเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานภายใต้มาตรการและแผนที่กำหนดขึ้นตามคำสั่ง ให้เรียกว่า “ชุดปฏิบัติการเต็มเหนี่ยว” เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจ และการปฏิบัติอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อประโยชน์ของประชาชน" นายธนกรกล่าว