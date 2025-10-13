“ธนกร”สั่งดีพร้อมหนุน “คนละครึ่งพลัส” ผลักดันผู้ประกอบการรายย่อยเปลี่ยนผ่านสู่ Digital Payment

"ธนกร" สั่งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หนุนคนละครึ่งพลัส เร่งผลักดันผู้ประกอบการรายย่อยเปลี่ยนผ่านสู่ Digital Payment และขยายฐานลูกค้า ผ่าน 3 ยุทธศาสตร์ "เชิญชวน-กลั่นกรอง-สนับสนุน"
นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ได้มอบให้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIPROM) เร่งสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยในเครือข่ายมากกว่า 30,000 ราย เพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ Digital Payment และขยายฐานลูกค้า เพื่อดำเนินการให้สอดคล้องนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ “คนละครึ่งพลัส” วงเงิน 44,000 ล้านบาท ของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกุล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
โดยกระทรวงอุตสาหกรรมจะดำเนินการผ่าน 3 ยุทธ์ศาสตร์สำคัญ คือ 1. เชิญชวน โดยประชาสัมพันธ์ให้นักธุรกิจรายย่อยในเครือข่ายดีพร้อม สมัครและใช้งานแอปพลิเคชั่น "ถุงเงิน" เพื่อรับชําระค่าสินค้าและบริการ กระตุ้นยอดขายและกระแสเงินสด ผ่านกําลังซื้อที่ได้รับการอุดหนุนจากภาครัฐ 2. กลั่นกรอง โดยคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพเข้าสู่ระบบนิเวศดีพร้อม (DIPROM Ecosystem) เพื่อนําดิจิทัลแพลตฟอร์มต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ เน้นการทําตลาดออนไลน์ (Online Marketing) และการบริหารจัดการ ร้านค้าผ่านระบบ e-Payment เพื่อขยายช่องทางการตลาดหลังสิ้นสุดโครงการรัฐ และ 3.สนับสนุน โดยเชื่อมกลไกสนับสนุนต่อเนื่องให้ธุรกิจที่เข้าสู่ระบบดิจิทัล สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง
"กระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย ด้วยการเสริมสร้างความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) อํานวยความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งทุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ และช่วยเหลือผ่านโครงการยกระดับผลิตภาพ (Productivity Improvement) อาทิ ระบบบริหารจัดการธุรกิจ ระบบบัญชีการเงิน และการใช้เทคโนโลยีเพิ่มขีดความสามารถ “
โครงการคนละครึ่งพลัส วงเงิน 44,000 ล้านบาท จะมีระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2568