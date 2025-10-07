วว. ร่วมกับ กสอ. / THACCA ชวนวิสาหกิจชุมชนร่วมกิจกรรมการเชื่อมโยงสู่เทคโนโลยีเพิ่มช่องทางการตลาด ในโครงการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์สาขาอาหาร 68

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIPROM) กระทรวงอุตสาหกรรม และ สำนักงานส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ (THACCA) ชวนผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารชุมชน วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงสู่เทคโนโลยีเพิ่มช่องทางการตลาด ภายใต้การดำเนินโครงการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์สาขาอาหาร ประจำปี 2568 เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาศักยภาพและก้าวสู่ความเป็นร้านอาหารระดับพรีเมี่ยม (Fine Dining / Casual Dining / Local Cuisine) เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 20 ตุลาคม 2568 ไม่มีค่าใช้จ่าย (รับจำนวน 25 กิจการเท่านั้น)
กิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับ มีดังนี้
1.การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
2.การจับคู่ผู้เชี่ยวชาญเพื่อเชื่อมโยงสู่แพลตฟอร์มช่องทางการตลาด
3.การให้คำปรึกษา
คุณสมบัติผู้สมัคร ประกอบด้วย 1.เป็นผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารชุมชน / วิสาหกิจชุมชน / ผู้ประกอบการ OTOP อาหาร 2.มีสถานประกอบการจริง ตรวจสอบได้ 3.มีศักยภาพด้านวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่น 4.มีความพร้อมด้านบุคลากรเพื่อรับถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านช่องทางการตลาด และ 5.มีความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมตลอดระยะเวลาโครงการ
สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม กองบริการธุรกิจและนวัตกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โทร. 090 - 412 7445