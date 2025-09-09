กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ดีพร้อม) โดยกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม เดินหน้าจัดกิจกรรม “พัฒนาเครือข่ายธุรกิจเกษตรแปรรูป” ภายใต้โครงการ ยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) และการศึกษาดูงานเต็มรูปแบบ ระหว่างวันที่ 7–9 กันยายน 2568 รวม 3 วันเต็ม เพื่อยกระดับสินค้าเกษตรของไทยให้มีมูลค่าเพิ่ม สร้างรายได้ที่มั่นคงแก่เกษตรกร ต่อยอดโอกาสสู่ตลาดใหม่ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่แข็งแกร่งในภาคธุรกิจเกษตรแปรรูป
กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจเกษตรแปรรูป สร้างความร่วมมือในการสนับสนุนและแบ่งปันทรัพยากรภายในกลุ่ม เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ และขยายช่องทางการตลาดให้กว้างไกล ตลอดจนยกระดับการแปรรูปสินค้าเกษตรให้เกิดมูลค่าเพิ่มสูงสุด เสริมสร้างรายได้และความมั่นคงแก่เกษตรกรไทย พร้อมทั้งสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้แก่ชุมชนและเศรษฐกิจในระดับประเทศ ตลอดโครงการ มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมจำนวน 57 ราย และคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพเข้าร่วมจริง 20 กิจการ ครอบคลุมทั้ง SMEs วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป อาหารแปรรูป เครื่องสำอาง และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง โดยทุกกิจการจะได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื้อหาเข้มข้น อาทิ
1. Networking for Success : “จับคู่แข่งให้เป็นมิตร จับคู่ธุรกิจให้เป็นพาร์ทเนอร์”
2. ปั้นธุรกิจให้ปัง : สร้างแบรนด์ให้ดัง ติดตลาดในยุคดิจิทัล
3. การวางแผนพัฒนาเครือข่ายในอนาคต
4. Business Bonding : “สร้างสายสัมพันธ์ สร้างพลังธุรกิจ”
5. ศึกษาดูงาน การบริหารธุรกิจและการตลาดสินค้าเกษตร ณ บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน) จ.ราชบุรี ตัวอย่างความสำเร็จของการผลักดันมะพร้าวไทยสู่ตลาดต่างประเทศ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ดีพร้อม) เชื่อมั่นว่า “DIPROM: NextAgriX 2025” จะเป็นอีกก้าวสำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการไทยก้าวทันเกษตรยุคใหม่ ตอบโจทย์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ยกระดับผลผลิตให้มีคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม ขยายสู่ตลาดศักยภาพทั้งในและต่างประเทศ พร้อมเป็นฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม