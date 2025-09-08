กรมประมงเร่งปั้นบุคลากรรองรับยุค AI หนุนงานเพาะเลี้ยงและวิจัยอาหารสัตว์น้ำสู่ความทันสมัย

กรมประมงจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เสริมสร้างประสิทธิภาพและความสุขในการทำงานยุคปัญญาประดิษฐ์ (AI)” เร่งปั้นบุคลากรรองรับยุค AI หนุนงานเพาะเลี้ยงและวิจัยอาหารสัตว์น้ำสู่ความทันสมัย
นายบัญชา สุขแก้ว อธิบดีกรมประมง ได้มอบหมายให้ นางฐิติพร หลาวประเสริฐ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เสริมสร้างประสิทธิภาพและความสุขในการทำงานยุคปัญญาประดิษฐ์ (AI)”ณ ห้องประชุมอานนท์ เมื่อวันที่ 5 กันยายน ที่ผ่านมา โดยมีเจ้าหน้าที่กรมประมง เข้าร่วมอบรมจำนวนกว่า 60 คน
นางฐิติพร หลาวประเสริฐ รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า ปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ ได้นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ Artificial Intelligence (AI) เข้ามาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานกันมากยิ่งขึ้น ทำให้เกิดการแข่งขันในด้านเทคโนโลยีที่สูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ถึงแม้ว่า AI จะทำงานได้รวดเร็วและแม่นยำ แต่สิ่งที่มนุษย์ยังคงได้เปรียบ คือ ความคิดสร้างสรรค์ คุณธรรม และความรู้สึก ซึ่งถือเป็นความท้าทายสำคัญที่ทุกองค์กรต้องปรับตัวและวางแผนเพื่อก้าวให้ทันความเปลี่ยนแปลงของโลกยุค AI โดยเฉพาะภาครัฐต้องปรับวิธีการทำงานและทำความเข้าใจกับ AI สำหรับนำมาใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อสร้างแนวคิดใหม่ ๆ ในการยกระดับการบริการของภาครัฐ ลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อน สร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน สอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2566 – 2570 หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ความต้องการประชาชน
นางฐิติพร กล่าวต่อว่าดังนั้นกรมประมง ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีการขับเคลื่อนภาคการประมงในหลายบริบท จึงให้ความสำคัญกับการนำ AI มาเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการยกระดับการทำงานให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน เพื่อให้สามารถดำเนินการตามภารกิจได้สำเร็จลุล่วงตามเป้าประสงค์ แต่อย่างไรก็ตาม บุคลากรกรมประมงมีทั้งรุ่นอาวุโสที่คุ้นเคยกับการทำงานแบบดั้งเดิม และรุ่นใหม่ที่ถนัดใช้เทคโนโลยี การพัฒนาทั้งสองกลุ่มให้ก้าวไปพร้อมกันจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง กรมประมง โดยกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ จึงได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นการนำร่องการอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ ได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีการทำงานรูปแบบใหม่ในยุค AI เสริมสร้างความคิดเชิงสร้างสรรค์ การทำงานอย่างมืออาชีพ และการสร้างสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน สามารถประยุกต์ใช้ AI ในงานด้านอาหารสัตว์น้ำ ครอบคลุมทั้งการผลิตและการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์น้ำ อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรกรมประมงสามารถปรับตัวในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง และเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันกรมประมงให้ก้าวสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลที่ทันสมัย สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาลได้อย่างแท้จริง
รองอธิบดีกล่าวในตอนท้ายว่า กรมประมงยังมีแผนขยายการฝึกอบรมด้าน AI ไปยังบุคลากรในหน่วยงาน ในสังกัดกรมประมงอื่น ๆ เพื่อยกระดับศักยภาพบุคลากรทั้งองค์กรให้ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และขับเคลื่อนภาคประมงไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงในยุคดิจิทัลต่อไป