“บุญยิ่ง”จัดสัมมนา AI เสริมแกร่งผู้บริโภค สอนใช้เทคโนโลยีฉลาด ปลูกฝังเยาวชนรู้เท่าทันดิจิทัล ใช้ชีวิตปลอดภัย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันนี้( 24 ส.ค.)นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา สส.ราชบุรี พรรคกล้าธรรม(กธ.) เปิดเผยว่า ตนในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร ได้เปิดงานสัมมนา “AI จากสมาร์ทเทคโนโลยีสู่สมาร์ทผู้บริโภค” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนและนักเรียนเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในชีวิตประจำวัน พร้อมเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดและปลอดภัยในยุคดิจิทัล ณ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ความรู้กับนักเรียนกว่า 500 คนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

นางบุญยิ่ง กล่าวต่อว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI มีบทบาทสำคัญต่อชีวิตประจำวันของประชาชน ทั้งด้านการศึกษา การสื่อสาร การค้า การบริการสุขภาพ และการบริโภคสินค้าและบริการ ทำให้ชีวิตสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน หากขาดวิจารณญาณในการใช้งาน ก็อาจก่อให้เกิดปัญหาด้านจริยธรรม ความเป็นส่วนตัว การหลงเชื่อข้อมูลเท็จ และการละเมิดสิทธิผู้บริโภคดิจิทัลได้ ดังนั้นการสัมมนาครั้งนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะดิจิทัลแก่เยาวชนและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งล้วนเป็นกลุ่มที่เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ เพื่อให้ทุกคนรู้เท่าทันเทคโนโลยี ใช้อย่างปลอดภัย มีจริยธรรม และสามารถตระหนักถึงสิทธิของตนเองในฐานะผู้บริโภคยุคดิจิทัล

“การสัมมนาครั้งนี้ไม่เพียงแต่เน้นการให้ความรู้ด้านเทคโนโลยี แต่ยังมีการสอนวิธีป้องกันการถูกหลอกลวงทางออนไลน์ การตรวจสอบคุณภาพสินค้า และการใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการตัดสินใจซื้ออย่างรอบคอบ โครงการดังกล่าวจะเปิดโลกทัศน์ด้านเทคโนโลยีแก่เยาวชนในจังหวัดราชบุรี และเป็นการปูรากฐานให้พวกเขาสามารถต่อยอดความรู้เพื่อพัฒนา และนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้“นางบุญยิ่ง กล่าว

ทั้งนี้ โครงการสัมมนา “AI จากสมาร์ทเทคโนโลยีสู่สมาร์ทผู้บริโภค”จะจัดขึ้นทั้งหมด 3 รุ่น รวมผู้เข้าร่วมกว่า 2,300 คน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นครู บุคลากร และนักเรียนในพื้นที่ เพื่อช่วยยกระดับความรู้ด้าน AI สร้างทักษะการรู้เท่าทันดิจิทัล และปลูกฝังแนวคิดของการเป็นผู้บริโภคสมาร์ทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม








