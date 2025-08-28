TRAVEL LINK บุกพัทยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ประโยชน์จากข้อมูลท่องเที่ยว

ศูนย์ข่าวศรีราชา- TRAVEL LINK บุกพัทยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้านการท่องเที่ยวสำหรับผู้เริ่มต้น
วันนี้ (28 ส.ค.) โครงการ TRAVEL LINK โดยสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) หรือ “BDI” ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการประจำปี 2568 ในหัวข้อ “การใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้านการท่องเที่ยวสำหรับผู้เริ่มต้น” ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมไบรท์ตัน แกรนด์ พัทยา จ.ชลบุรี เพื่อสานต่อภารกิจเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยอย่างต่อเนื่อง หลังจากประสบความสำเร็จในการจัดครั้งแรกที่ จ.เชียงใหม่
โดยมี ดร.อัญชลิสา แต้ตระกูล (รักษาการ) ผู้อำนวยการโครงการ TRAVEL LINK กล่าวรายงานถึงที่มาที่ไปของโครงการว่า
เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นของสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (BDI) ที่ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนด้านการท่องเที่ยว เพื่อบูรณาการและแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างเป็นระบบ
" จุดมุ่งหมายสำคัญของเราคือการพัฒนา TRAVEL LINK ให้เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ที่มุ่งสนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยในระดับสากล"
และยังบอกอีกว่า TRAVEL LINK ไม่ได้เพียงแค่พัฒนาแพลตฟอร์ม แต่ยังเดินหน้าสร้างเครือข่ายและร่วมขับเคลื่อนให้ทุกภาคส่วนเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย และพร้อมต่อยอดเชิงนโยบายและธุรกิจ TRAVEL LINK ความสำเร็จของ TRAVEL LINK เกิดขึ้นได้ด้วยทุกภาคส่วนตั้งแต่ผู้ประกอบการไปจนถึงหน่วยงานกำหนดนโยบาย
ภายในงานยังมีการถ่ายทอดองค์ความรู้และเวิร์กช็อปที่มุ่งเสริมศักยภาพให้กับ ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ในพื้นที่พัทยาและจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งผู้เข้าร่วมจะได้แลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลและธุรกิจท่องเที่ยว
พร้อมทดลองใช้แพลตฟอร์ม TRAVEL LINK ที่รวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลการท่องเที่ยวจากภาครัฐ ภาคเอกชน และโซเชียลมีเดีย เพื่อนำมาวิเคราะห์และแสดงผลผ่านแดชบอร์ดและอินโฟกราฟิก อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยเชื่อว่าการใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพคือกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยเติบโตอย่างมั่นคง