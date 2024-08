กรมการค้าภายในจัดงาน "VILLAGE TO TOWN 2024 By DIT" ตลาดชุมชนกลางกรุงบุกเมืองพบของดี ของอร่อยจากทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 19 ส.ค. ณ ชั้น G ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลปิ่นเกล้า "นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม" อธิบดีกรมการค้าภายใน ซึ่งเป็นประธานเปิดงานดังกล่าวได้เปิดเผยว่า กรมฯ ได้กำหนดจัดงาน VILLAGE TO TOWN 2024 By DIT เพื่อนำสินค้าเด่นจากวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการท้องถิ่น จากหมู่บ้านทำมาค้าขายและตลาดต้องชมกว่า 35 แห่ง มาจัดแสดงและจำหน่ายแก่ชาวกรุงเทพฯ และนักท่องเที่ยว ณ บริเวณโซน PGB และ PGC ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า ชั้น G เพื่อเปิดตัวสินค้า Collection ใหม่ที่ได้ต่อยอดและพัฒนาจากเดิมที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น ของหมู่บ้านทำมาค้าขาย และตลาดต้องชม ให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น เพื่อช่วยเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการท้องถิ่น และช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากนอกจากนี้ยังมีบูท "Thai Fruit Festival by MOC 2024" จำหน่ายผลไม้ไทยจากภาคใต้ เช่น ทุเรียน มังคุด จากชุมพร และนครศรีธรรมราช ลำไย จากเชียงใหม่ ลำพูน ลำไยคว้านเมล็ดพร้อมรับประทานทาน บููทผักปลอดภัย และบููทมุมสินค้ากุ้ง สะอาด ปลอดภัย ส่งตรงจากเกษตรกรอีกด้วยสำหรับสินค้าและผลิตภัณฑ์เด่นที่นำมาจัดแสดงและจำหน่าย เช่น ชุมชนหล่ายแก้ว ชุมชนแม่กำปอง วิสาหกิจชุมชนบ้านหาดไก่ต้อย กลุ่มหัตถกรรมล้านนาสันปูเลย ชุมชนกลุ่มเกษตรกล้วยไข่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำมอญแจ้ซ้อน กลุ่มหัตถกรรมผ้าไหมบ้านดู่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าฝ้ายย้อมคราม บ้านสงเปลือย กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาป่าหนาด บ้านภูริษาผ้าไทย กลุ่มดลมณี หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี ชุมชนอรัญญิก วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม 100 พันมะพร้าวไทย หมู่บ้านเกาะพิทักษ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถศิลป์พื้นบ้านปากบารา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มบูดูข้าวยำสำเร็จรูป วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าซาโอริ วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตร บ้านบ่อใหม่ และตลาดต้องชม ถนนคนเดินเมืองสุโขทัยธานี ตลาดย้อนยุคนครชุม ตลาดน้ำ 4,000 ปี ตลาดผ้าบ้านนาข่า กาดวิถีชุมชนคูบัว ตลาดเทศบาลคลองใหญ่ ตลาดน้ำลำพญา ตลาดทะเลแหลมนก ตลาดน้ำคลองแห เป็นต้นโครงการหมู่บ้านทำมาค้าขาย และตลาดต้องชม เป็นหนึ่งในภารกิจหลักของกรมฯ ที่ต้องการสนับสนุนคนในชุมชนพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน มีสถานที่ทำมาค้าขาย สามารถยกระดับมาตรฐานสินค้าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ นำรายได้กลับสู่ชุมชน พร้อมผลักดันผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนให้เกิดการต่อยอดเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจในประเทศที่มีศักยภาพสูง เพื่อให้เกิดการพัฒนาสินค้าสู่การเจรจาซื้อขายได้ในอนาคตขอเชิญชวนประชาชนมาท่องเที่ยวหมู่บ้านทำมาค้าขาย และท่องเที่ยวในตลาดต้องชมที่มีอยู่ทั่วประเทศ เพื่อช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เติบโต และกระจายรายได้สู่ชุมชนต่อไปสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของกรมการค้าภายในได้ที่ : Facebook Fanpage กรมการค้าภายใน DIT