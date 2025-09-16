DITP ร่วมกับ GIT จัดกิจกรรม Networking Reception

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ผู้จัดงานหลักร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (GIT) จัดกิจกรรม Networking Reception ในงานแสดงสินค้า “Bangkok Gems and Jewelry Fair” ครั้งที่ 72 ณ ห้องเพลนารี ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีนักธุรกิจในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยและทั่วโลกเข้าร่วมงานคับคั่ง
***
สุธาวดี ศิริธนชัย ผู้บริหาร เอ็ม ดิสทริค มอบเงินสมทบทุนสภากาชาดไทย จากการจำหน่ายชุดผ้าไทยคอลเลกชัน “THE SYMPHONY OF THAI TEXTILES” ในงาน EM DISTRICT SENSE OF THAI 2025 โดยมี จันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผอ.สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ ซึ่งมี ธีระพันธ์ วรรณรัตน์, รติรส จุลชาต, สรลักษณ์ ติกขะปัญญา, เจนสุดา ปานโต สิริสันต์ และปัณณศา ดุษฎีสุรพจน์ ณ สภากาชาดไทย ร่วมงาน
***
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม (DIPROM) ร่วมกับ องค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง จัดพื้นที่แสดงศักยภาพซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นไทย โดยมี ดวงดาว ขาวเจริญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นำคณะผู้ประกอบการไทย 20 ราย ร่วมงาน CENTRESTAGE 2025 เพื่อต่อยอดซอฟต์พาวเวอร์ไทย ณ Hong Kong Convention and Exhibition Center ประเทศฮ่องกง