กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จับมืออุทยานวิทยาศาสตร์ฯ มช.ขับเคลื่อนโครงการยกระดับ"ร้านอาหารเชฟชุมชน"สู่มาตรฐานมืออาชีพ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) และหน่วยงานพันธมิตร เดินหน้าขับเคลื่อน “ร้านอาหารเชฟชุมชนฯ ภาคเหนือ” มุ่งยกระดับร้านอาหารชุมชน สู่มาตรฐานระดับมืออาชีพ
นายสิทธิรงณ์ เร่งเงียบ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIPROM) กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) และหน่วยงานพันธมิตร ดำเนิน “โครงการพัฒนาร้านอาหารเชฟชุมชนอาหารถิ่น อาหารไทย (Local Chef Restaurant) ในพื้นที่ภาคเหนือ” เพื่อมุ่งยกระดับร้านอาหารเชฟชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือให้มีมาตรฐานระดับมืออาชีพ
โดย นายสิทธิรงณ์ เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าวนั้น จะดำเนินการคัดเลือกร้านอาหารจำนวน 25 ร้าน ในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นเวลา 10 วัน ครอบคลุม 10 หลักสูตรกับผู้เชี่ยวชาญ อาทิ การพัฒนาเมนูอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าอย่างสร้างสรรค์, การตลาด การสร้างแบรนด์, การเล่าเรื่องราว การคำนวณต้นทุน, การตั้งราคา เป็นต้น
ทั้งนี้เมื่อผ่านการอบรม ผู้เข้าร่วมจะได้รับวุฒิบัตรรับรองการผ่านการอบรม พร้อมทั้งได้พัฒนาเมนูอัตลักษณ์ท้องถิ่นจำนวน 3 เมนู เพื่อนำไปจำหน่ายเป็นจุดเด่นของร้านและของท้องถิ่น นอกจากนี้ยังยังได้รับคำปรึกษาเชิงลึกในการยื่นขอมาตรฐาน SAN หรือ SAN Plus หรือ Clean food Good taste รวมถึงได้รับคู่มือ SOP Menu และโอกาสในการประชาสัมพันธ์ร้านผ่านอินฟลูเอนเซอร์ (KOL) เพื่อขยายการรับรู้ในวงกว้างมากขึ้น
ขณะที่ร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการ Local Chef Restaurant ในพื้นที่ภาคเหนือ ต่างได้บอกเล่าถึงประสบการณ์ที่ได้รับหลังจากเข้าร่วมโครงการฯ โดยส่วนใหญ่ระบุว่า ได้รับความรู้และเทคนิคใหม่ ๆ ครอบคลุมตั้งแต่การชูวัตถุดิบท้องถิ่น การนำเสนออัตลักษณ์ ภูมิปัญญา และวัตนธรรมอาหารภูมิภาค ควบคู่กับการจัดจานและการนำเสนอในรูปแบบที่ทันสมัยและน่าสนใจ นอกจากนี้ยังได้รับองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการต่างๆ อย่างระบบในครัว การคำนวณต้นทุน ไปจนถึงเคล็ดลับการทำอาหาร ซึ่งช่วยพัฒนาฝีมือและต่อยอดธุรกิจให้เติบโต อีกทั้งยังช่วยยกระดับเมนูอาหารท้องถิ่นให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น
สำหรับผลลัพธ์จากโครงการนี้ นับเป็นการยกระดับตั้งแต่ตัวร้าน เมนูอาหาร ไปจนถึงเศรษฐกิจของชุมชนสู่การเป็นพลัง Soft Power ของไทยในเวทีโลก และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ก้าวทันยุคสมัย สร้างรายได้ เสริมความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากเติบโตอย่างมั่นคง