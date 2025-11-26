xs
เติมน้ำมันฟรี ! PTT station สนับสนุนอาสาสมัครกู้ภัยช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เติมน้ำมันฟรี!

พีทีที สเตชั่น สนับสนุนหน่วยงานเอกชนและอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิ ที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

สถานีบริการ เติมน้ำมันฟรี ได้แก่

📍บจ.กิจถาวรปิโตรเลียม 2018 https://maps.app.goo.gl/Hhjo1CjAjF8mUVxE6

📍บจ.เอส บี ออโตเซล https://maps.app.goo.gl/e68c8327frkh13FJ9

📍บจ.เพชรสมบูรณ์ https://maps.app.goo.gl/tCNwuyNj4BrTbw8u6?g_st=il

📍บจ.สตูลปิโตรเลียม สาขา 2 อ.คลองแห จ.สงขลา https://maps.app.goo.gl/7FJt29dkYnbwWoGK7

📍บจ.ทรัพย์ออยล์ปิโตรเลียม https://maps.app.goo.gl/A6hb4MWPwiLCNRox7

