เติมน้ำมันฟรี ! PTT station สนับสนุนอาสาสมัครกู้ภัยช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

เติมน้ำมันฟรี!
พีทีที สเตชั่น สนับสนุนหน่วยงานเอกชนและอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิ ที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้
สถานีบริการ เติมน้ำมันฟรี ได้แก่
📍บจ.กิจถาวรปิโตรเลียม 2018 https://maps.app.goo.gl/Hhjo1CjAjF8mUVxE6
📍บจ.เอส บี ออโตเซล https://maps.app.goo.gl/e68c8327frkh13FJ9
📍บจ.เพชรสมบูรณ์ https://maps.app.goo.gl/tCNwuyNj4BrTbw8u6?g_st=il
📍บจ.สตูลปิโตรเลียม สาขา 2 อ.คลองแห จ.สงขลา https://maps.app.goo.gl/7FJt29dkYnbwWoGK7
📍บจ.ทรัพย์ออยล์ปิโตรเลียม https://maps.app.goo.gl/A6hb4MWPwiLCNRox7