กรมพัฒน์รับลูก ครม. จัดหลักสูตรอบรมร้านค้าร่วมคนละครึ่งพลัส เรียนจบรับ 2 พัน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเผย ครม.มีมติเห็นชอบโครงการพัฒนาความรู้ทักษะ (Upskill) หรือเรียนรู้ทักษะใหม่ (Reskill) ให้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส เพื่อกระตุ้นให้ร้านค้าพัฒนาตนเอง เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นต่อการทำธุรกิจ การค้า การตลาดออนไลน์ การส่งเสริมการขาย และการใช้ปัญญาประดิษฐ์ เตรียมให้เรียน 5 หลักสูตร สมัครได้ตั้งแต่ 19 พ.ย.-19 ธ.ค. 68 เรียนจบรับเงินสนับสนุนจากรัฐ 2,000 บาท จำกัดแค่ 4 แสนสิทธิ
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2568 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบโครงการพัฒนาความรู้ทักษะ (Upskill) หรือเรียนรู้ทักษะใหม่ (Reskill) สำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส ซึ่งเป็นการต่อยอดโครงการคนละครึ่งพลัส เพื่อกระตุ้นและจูงใจให้ร้านค้าพัฒนาธุรกิจของตนเองผ่านการเรียนรู้ทักษะที่จำเป็น โดยเฉพาะการทำธุรกิจ การค้าขาย การตลาดออนไลน์ การส่งเสริมการขาย และการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ เป็นต้น
ทั้งนี้ กรมได้เตรียม 5 หลักสูตรออนไลน์ที่ออกแบบมาเพื่อเสริมทักษะที่จำเป็นให้ผู้ประกอบการร้านค้าขนาดเล็ก และ SME ที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส ประกอบด้วย 1. การเริ่มต้นธุรกิจสำหรับ SME มือใหม่ จะเน้นการวางแผนและการบริหารจัดการธุรกิจเบื้องต้น 2. การตลาดด้าน e-Commerce สอนเทคนิคการขายสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ 3. การตลาดยุคดิจิทัล (Digital Marketing) หลักสูตรเพิ่มยอดขายและการเข้าถึงลูกค้าด้วยเครื่องมือดิจิทัล 4. AI เปลี่ยนเกมธุรกิจ พลิก SME ไทยให้เติบโต เน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ และ 5. เส้นทางสู่ความสำเร็จธุรกิจร้านอาหาร เจาะลึกกลยุทธ์เฉพาะสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่ม (รวมถึงการเข้าสู่ Food Delivery Platform)
สำหรับร้านค้าในโครงการคนละครึ่งพลัส สามารถสมัครและเข้ารับการอบรมระหว่างวันที่ 19 พ.ย.-19 ธ.ค. 2568 ได้ทาง https://dbdacademy.dbd.go.th/ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยผู้ประกอบการร้านค้าต้องเข้าเรียนด้วยตนเองตลอดระยะเวลาหลักสูตร และต้องทำแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) หลังเรียน (Post-test) มีเงื่อนไข ดังนี้ 1. เลือกอบรมออนไลน์ 1 ใน 5 หลักสูตร และกรณีมีคะแนนทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) เท่ากับร้อยละ 100 (ได้คะแนนเต็ม) ในวิชานั้น ถือว่าผู้ประกอบการร้านค้าไม่เข้าข่ายที่จะพัฒนาทักษะ (Upskill/Reskill) ได้สำเร็จ โดยผู้เรียนต้องเลือกเรียนวิชาอื่นต่อไป และ 2. ผลคะแนนการทดสอบที่ถือว่าได้ดำเนินการพัฒนาทักษะสำเร็จ ได้แก่ 1.คะแนนทดสอบหลังเรียน (Post-test) ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 และ 2. คะแนนทดสอบหลังเรียน (Post-test) ต้องมากกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)
ร้านค้าที่ผ่านหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพัฒนาทักษะจำนวนไม่เกิน 400,000 ร้านค้าแรก แบบ First-come First-served จะได้รับสิทธิเงินสนับสนุนจากภาครัฐ ร้อยละ 20 ของยอดขายที่เกิดจากโครงการคนละครึ่งพลัส เฉพาะในส่วนที่ภาครัฐร่วมจ่าย นับตั้งแต่วันที่ร้านค้าได้ดำเนินการพัฒนาทักษะสำเร็จ จนถึงวันที่ 19 ธ.ค. 2568 ทั้งนี้ สูงสุดไม่เกิน 2,000 บาทต่อร้านค้า เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับทักษะดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ให้แก่คนไทยตามนโยบาย Quick Big Win ของรัฐบาล โดยกระทรวงการคลังจะประกาศผลผู้ได้รับสิทธิในวันที่ 23 ธ.ค. 2568 ผ่านข้อความบนแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” และข้อความสั้น (SMS) โดยจะโอนเงินสนับสนุนให้แก่ร้านค้าผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่ผูกกับแอปพลิเคชันถุงเงินในวันที่ 25 ธ.ค. 2568
“โครงการนี้เป็นการใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยไม่เพียงแต่กระตุ้นการบริโภคในระยะสั้น แต่ยังเป็นการติดอาวุธความรู้ให้ผู้ประกอบการอย่างยั่งยืน เพื่อให้ร้านค้าขนาดเล็กสามารถปรับตัวให้อยู่รอดและเติบโตในโลกการค้าที่เปลี่ยนไปสู่ยุคดิจิทัล” นายพูนพงษ์กล่าว