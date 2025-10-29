ดีป้า สานต่อหลักสูตร “Digital CEO รุ่นที่ 9” พัฒนาผู้นำดิจิทัล เปิดมุมมองใหม่สู่ยุคดิจิทัล พร้อมอัปเดตเทรนด์-เติมความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เดินหน้าสานต่อยกระดับองค์ความรู้และทักษะด้านดิจิทัลแก่ผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ผ่าน หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 9 ซึ่งมุ่งพัฒนาศักยภาพผู้นำให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัล พร้อมเสริมสร้างความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นในยุคดิจิทัล ทั้งด้านเทคโนโลยี การบริหารจัดการ การตลาด และการเปลี่ยนแปลงองค์กร พร้อมเปิดมุมมองใหม่ผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้บริหารระดับสูง และการศึกษาดูงานทั้งในและประเทศฝรั่งเศส หน่วยงานเอกชนสามารถนำค่าลงทะเบียนเรียนไปหักลดหย่อนภาษีได้ 250%เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ถึงวันที่ 16 ธันวาคมนี้ รายละเอียดที่ www.depa.or.th/digitalceo
ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เปิดเผยว่า “หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO)” เป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของ depa ที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลของประเทศ โดยเฉพาะการผลักดันให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ประโยชน์ในภาคเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคง เพื่อขับเคลื่อนประเทศอย่างมีประสิทธิภาพในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
“depa เล็งเห็นถึงบทบาทสำคัญของผู้บริหารระดับสูงทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนประเทศ จึงได้จัดทำหลักสูตร Digital CEO ขึ้นตั้งแต่ปี 2561 เพื่อพัฒนาผู้บริหารให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นต่อการบริหารองค์กรในยุคดิจิทัล โดยตลอด 8 รุ่นที่ผ่านมา มีผู้บริหารเข้าร่วมแล้ว 697 คน และในปี 2569 นี้ เราจะเดินหน้าจัดอบรมรุ่นที่ 9 อย่างต่อเนื่อง” ผอ.ดีป้า กล่าว
สำหรับเนื้อหาหลักสูตร Digital CEO มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะใน 3 มิติหลัก ได้แก่
1.ทักษะด้านเทคโนโลยีและการจัดการในยุคดิจิทัล เช่น Big Data, AI, Blockchain, Automation, Digital Transformation, Quantum computingและ Digital Marketing
2.การเรียนรู้แนวโน้มและโอกาสทางธุรกิจในอนาคต (Future Trends and Opportunities) เพื่อให้ผู้บริหารสามารถวางแผนกลยุทธ์ได้อย่างแม่นยำ
3.การแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้บริหารระดับสูง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่านกิจกรรมศึกษาดูงานและเวิร์กชอป เพื่อเรียนรู้จากความสำเร็จและข้อผิดพลาดจริง
“หลักสูตรนี้ไม่ได้เป็นเพียงการเรียนรู้ในห้องเรียน แต่ยังเป็นเวทีสร้างเครือข่ายผู้นำดิจิทัลระดับประเทศ ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน” ผอ.ณัฐพล กล่าวเสริม
หลักสูตร Digital CEO รุ่นที่ 9 มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 มกราคม – 20 มิถุนายน 2569 โดยอบรมสัปดาห์ละ 1-2 วัน (ศุกร์-เสาร์) รวมไม่น้อยกว่า 165 ชั่วโมง พร้อมได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญกว่า 100 คนทั้งชาวไทยและต่างประเทศมาร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์อย่างใกล้ชิด หน่วยงานเอกชนสามารถนำค่าลงทะเบียนเรียนไปหักลดหย่อนภาษีได้ 250% ตามสิทธิประโยชน์ที่กรมสรรพากรกำหนด ผู้สนใจสามารถศึกษาดูรายละเอียดพร้อมดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.depa.or.th/digitalceo หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 082 449 4598, 083 116 6581 หรืออีเมล digitalceoprogram@gmail.com