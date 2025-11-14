กรมพัฒน์จัด 5 หลักสูตร ให้ร้านค้าร่วมคนละครึ่งพลัสเรียน เพื่อรับโบนัส 2,000 จากรัฐ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดคลาสเรียนออนไลน์ 5 หลักสูตร ให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง พลัส เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ และได้สิทธิ์ขอรับโบนัสพิเศษจากรัฐบาล ไม่เกิน 2,000 บาท เผยเข้าเรียนได้ง่ายผ่านทางออนไลน์ ไม่กระทบดำเนินการประจำวัน สามารถเข้าเรียนผ่านระบบ DBD Academy
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้เปิดคลาสเรียนออนไลน์ 5 หลักสูตรคุณภาพ ผ่านระบบ DBD Academy (e-Learning) รองรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่งพลัส” เพื่อพัฒนาความรู้ทักษะ (Upskill) หรือเรียนรู้ทักษะใหม่ (Reskill) เพื่อขอรับโบนัสพิเศษจากรัฐบาลเติมเงินสูงสุด 20% แต่ไม่เกิน 2,000 บาท จากยอดขายที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 19 พ.ย.-19 ธ.ค.2568 ให้ผู้ประกอบการที่เรียนครบและผ่านเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 4 แสนสิทธิ์ เพื่อเป็นของขวัญในวันคริสต์มาสปลายปีนี้
โดยกรมได้คัดเลือกวิชาที่มีเนื้อหาเหมาะสมกับร้านค้าในโครงการคนละครึ่งพลัส ทั้งด้านการบริหารจัดการร้านค้า สินค้า การตลาดดิจิทัลและการใช้เทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยธุรกิจ เพื่อลดต้นทุนเพิ่มยอดขายจำนวน 5 วิชา ประกอบด้วย 1.การเริ่มต้นธุรกิจสำหรับ SME มือใหม่ 2.การตลาดด้าน e- commerce 3.การตลาดยุคดิจิทัล 4.AI เปลี่ยนเกมธุรกิจ พลิก SME ไทยให้เติบโต และ 5.เส้นทางสู่ความสำเร็จธุรกิจร้านอาหารโดยผู้ประกอบการสามารถนำไปต่อยอดในการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และเพิ่มทักษะเทคโนโลยี
สำหรับคุณสมบัติของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส เฟส 2 ต้องเป็นบุคคลคนเดียวกับที่ลงทะเบียนร้านถุงเงินที่เข้าร่วมคนละครึ่งพลัสเท่านั้น โดยสามารถเลือกเรียนผ่านระบบออนไลน์ DBD Academy (e-Learning) ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอย่างน้อย 1 วิชา และต้องทำแบบทดสอบประเมินระดับความรู้ก่อนเรียน หลังจากทราบผลการทดสอบแล้วผู้สมัครต้องเข้าเรียนตามรายวิชาที่ลงทะเบียนให้ครบตามระยะเวลาที่กำหนดพร้อมทำแบบทดสอบประเมินความรู้หลังจบหลักสูตร โดยกรมจะแจ้งผลร้านค้าที่ผ่านเกณฑ์และได้รับสิทธิ์เติมเงินในวันที่ 23 ธ.ค.2568 และรับเงินสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อมาต่อยอดธุรกิจทางแอปถุงเงิน และ SMS ของผู้เรียน
“การเรียนรู้ผ่านช่องทาง DBD Academy (e-Learning) เป็นช่องทางที่สะดวกและเข้าถึงง่าย ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถจัดสรรเวลาในการพัฒนาตนเองได้โดยไม่กระทบกับการดำเนินงานประจำวัน การติดอาวุธทางความรู้ในครั้งนี้ จะเป็นกุญแจสำคัญในการยกระดับมาตรฐานร้านค้าขนาดเล็กให้สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ”นายพูนพงษ์กล่าว
ผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส สามารถเข้าร่วมพัฒนาความรู้ทักษะ (Upskill) เรียนรู้ทักษะใหม่ (Reskill) ตามวิชาที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น ทางเว็ปไซต์ www.dbd.go.th >> DBD e-Learning (dbdacademy.dbd.go.th) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองธุรกิจบริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร. 0 2547 5963 Call Center 1570 และ www.dbd.go.th