กรมพัฒน์ฯ มอบรางวัล SHINE Together หนุน SME พัฒนาธุรกิจบนแพลตฟอร์มออนไลน์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยความสำเร็จกิจกรรม “Shine Your Business Online” ผู้ประกอบการกว่า 500 รายร่วมอบรมการตลาดออนไลน์ด้วย Google Marketing สร้างยอดการมองเห็นโฆษณาแตะ 7.4 ล้านครั้ง พร้อมมอบรางวัลรวมกว่า 1 แสนบาท พร้อมโอกาสดูงานกับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำนางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “ในวันนี้ (23 กรกฎาคม 2568) กรมฯ ได้จัดพิธีมอบรางวัล ‘SHINE Together : จุดประกายความสำเร็จเพื่อธุรกิจ’ ภายใต้กิจกรรมสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์พร้อมเสริมโอกาสทางการตลาดธุรกิจ e-Commerce (Shine your Business Online: ปักหมุดจุดประกายสร้างตัวตนออนไลน์ให้ธุรกิจ) โดยช่วงเวลาที่ผ่านมากรมฯ ได้จัดอบรมเชิงลึก ในหลักสูตรสร้างตัวตนธุรกิจยุคดิจิทัล ด้วย Google Marketing ทั้งนี้ มีผู้เชี่ยวชาญจาก Google Premier Partner 2024 ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมอบรมกว่า 500 ราย และมีผู้ผ่านเข้ารอบ Workshop เชิงลึก 150 ท่าน ประกอบกับร่วมแข่งขันแคมเปญ Google Ads เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีผลงานโดดเด่นเข้าสู่รอบสุดท้ายจำนวน 30 ราย ซึ่งจะได้รับสิทธิพิเศษมากมาย อาทิ สิทธิทดลองใช้ระบบจัดการร้านค้าออนไลน์จาก LnwShop ฟรี 3 เดือน Google Ads Credit สำหรับทดลองยิงโฆษณา และสนับสนุนสิทธิพิเศษ Gemini Pro ระยะเวลา 3 เดือนอธิบดีอรมน กล่าวต่อว่า ผลจากการแข่งขันของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 30 ราย สามารถสร้างยอดการมองเห็นแคมเปญโฆษณาสูงถึง 7,400,000 Impressions (สูงกว่าเป้าที่ตั้งไว้ที่จำนวน 3,500,000 Impressions) และการเข้าถึง (จำนวน Clicks) จำนวน 320,000 ครั้ง ซึ่งมีผู้ประกอบการจำนวน 8 ราย มีผลการทำแคมเปญโฆษณาที่โดดเด่นมากที่สุด และได้รับรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมทั้งโล่เชิดชูเกียรติ รวมถึงโอกาสศึกษาดูงานกับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และต่อยอดธุรกิจในโลก e-Commerce และ Digital Marketing เพื่อเป็นแรงบันดาลใจและต้นแบบความสำเร็จให้แก่ผู้ประกอบการรายอื่นๆ ต่อไปกิจกรรมนี้ไม่ใช่เพียงการประกวดเชิงสัญลักษณ์ แต่คือการ ‘จุดประกายความสำเร็จ’ ที่แท้จริง โดยกรมฯ มุ่งหวังให้ผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นต้นแบบธุรกิจยุคใหม่ ที่สามารถปรับตัวได้ทันยุคดิจิทัลและแข่งขันได้อย่างมั่นคง กิจกรรม SHINE Together จึงเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของกรมฯ ที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันทางธุรกิจ เพิ่มมูลค่าการค้า สร้างงาน สร้างรายได้ และผลักดัน SME ไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัลเต็มรูปแบบ ทั้งนี้ โครงการ Shine Your Business Online ถือเป็นกิจกรรมสำคัญที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าใช้ในการพัฒนาองค์ความรู้ด้าน Digital Marketing แก่ผู้ประกอบการ SME ให้สามารถใช้เครื่องมือดิจิทัลในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด การสร้างแบรนด์ และการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพปัจจุบันตลาด e-Commerce ไทยมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง โดยในปี 2567 มีมูลค่าตลาดรวมกว่าประมาณ 6.13 ล้านล้านบาท อัตราเติบโตร้อยละ 5.43 ปัจจัยสนับสนุนสำคัญ ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่แข็งแรง ระบบการชำระเงินออนไลน์ที่ปลอดภัย การขนส่งโลจิสติกส์ที่รวดเร็ว และนโยบายจากภาครัฐที่ผลักดันผู้ประกอบการให้ก้าวสู่ตลาดออนไลน์อย่างมั่นใจ กรมฯ ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมนี้ และขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลทุกท่าน หวังว่าความสำเร็จในวันนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศกล้าที่จะเริ่มต้นใช้ดิจิทัลในการเปลี่ยนแปลงธุรกิจของตน และเติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ” อธิบดีอรมน กล่าวทิ้งท้ายสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทรศัพท์ 02 547 5959-61 หรือ Call Center 1570 และ www.dbd.go.th