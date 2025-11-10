ครม.ศก.เคาะเติมเงิน 20% ของยอดขายให้ร้านค้าถุงเงินเข้าร่วม "คนละครึ่งพลัส" ที่ร่วมพัฒนาทักษะความรู้

ครม.ศก. ไฟเขียว เติมเงิน 20% ของยอดขาย ให้ร้านค้าถุงเงินที่เข้าร่วม "คนละครึ่งพลัส" โดยร้านค้าจะต้องเข้าร่วมพัฒนาทักษะความรู้ ผ่าน 3 ช่องทาง จำกัดแค่จำนวน 4 แสนสิทธิ์
วันนี้ (10พ.ย.) ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจ (ครม.เศรษฐกิจ) เตรียมเสนอ ครม.สัปดาห์หน้า (18 พ.ย.) อนุมัติ โครงการ "คนละครึ่ง พลัส" ให้กับร้านค้าที่ร่วมในโครงการผ่านแอปฯ "ถุงเงิน" โดยรัฐบาลจะเติมเงินให้แก่ร้านค้าที่ผ่านการอบรมเพิ่มทักษะ (Upskill) การขายออนไลน์ ในอัตรา 20% ของยอดขาย แต่สูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท ในช่วง 19 พ.ย.-19 ธ.ค. 68 เพื่อยกระดับทักษะดิจิทัลให้ผู้ประกอบการไทยในการใช้เทคโนโลยี และเครื่องมือดิจิทัล โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินให้แก่ร้านค้าในวันที่ 25 ธ.ค.68 เพื่อเป็นของขวัญวันคริสต์มาส
ทั้งนี้ จะจำกัดแค่จำนวน 4 แสนสิทธิ์แรกเท่านั้น จากปัจจุบันที่มีร้านค้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสแล้ว เกือบ 9 แสนร้านค้า
ด้านนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง กล่าวว่า ครม.เศรษฐกิจ มีมติอนุมัติโครงการคนละครึ่ง พลัส ใน "การเพิ่มยอดขาย ลดรายจ่าย เสริมทักษะ" สำหรับร้านค้าถุงเงิน ที่จะได้เงินพลัส (เพิ่ม) 20% จากยอดขายที่เกิดขึ้นในระหว่างวันที่ 19 พ.ย.-19 ธ.ค.68 แต่ไม่เกิน 2,000 บาท/ร้านค้า โดยร้านค้าจะต้องเข้าร่วมพัฒนาทักษะความรู้ ผ่าน 3 ช่องทาง คือ
1. เพิ่มยอดขายผ่านออนไลน์ เพิ่มโอกาสทางการขายจากร้านค้าออฟไลน์สู่ออนไลน์ สำหรับร้านค้าอาหารและเครื่องดื่ม โดยเข้าร่วมกับแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี ในโครงการคนละครึ่งพลัส
2. เพิ่มความรู้เสริมสภาพคล่อง โดยสมัครและเรียนหลักสูตรเสริมสร้างความรู้ทางการเงิน ผ่าน www.oomtang.gsb.or.th สำเร็จตามเงื่อนไขที่กำหนด
3. เพิ่มทักษะ AI โดยสมัครเรียนผ่านกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทาง www.dbdacademy.dbd.go.th สำเร็จตามเงื่อนไขที่กำหนด
ทั้งนี้ ร้านค้าต้องมีการเข้าร่วมผ่าน 1 ใน 3 ช่องทาง ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ย.-19 ธ.ค. 68 โดยจะนำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมครม.ในวันอังคารหน้า (18 พ.ย.)