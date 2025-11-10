"เอกนิติ" นั่งปธ.ครม.ศก. นายกฯฝากแจ้งเยือนสิงคโปร์ ต่างชาติเชื่อมั่น Quick Big Win กระตุ้นได้ผล GDP ผ่านจุดต่ำสุด

นายกฯ มอบ รมว.คลัง เป็นปธ.ครม.ศก.พลางรอบินกลับจากแม่สอด ฝากแจ้งผลเยือนสิงคโปร์ ต่างชาติเชื่อมั่นนโยบาย Quick Big Win เผยตัวเลข GDP ผ่านจุดต่ำสุดแล้ว เหตุมาตรการกระตุ้นระยะสั้นได้ผล เตรียมดันคนละครึ่งพลัส ยกระดับทักษะผู้ประกอบการ
วันนี้ (10พ.ย.) เมื่อเวลา 16.00 น. ที่กระทรวงการคลัง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาส รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจ เนื่องจากอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดตาก อ.แม่สอด
นายเอกนิติ กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีได้ฝากข้อความมายังทุกคนว่า ช่วงที่ผ่านมามีภารกิจที่ต่างประเทศ โดยล่าสุดได้เยือนประเทศสิงคโปร์อย่างเป็นทางการ ได้พบกับประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์ โดยได้มีการลงนามความร่วมมือหลายเรื่อง พร้อมลงนามแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านต่างๆ อาทิตย์ความร่วมมือด้านพลังงาน ซึ่งนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ เห็นว่า ประเทศไทย โชคดีที่มีพื้นที่จำนวนมาก ขณะเดียวกันเห็นด้วยต่อการดำเนินนโยบายพลังงานสะอาด นอกจากนี้ตนและนายกรัฐมนตรีได้มีโอกาส ร่วมงานโรดโชว์กับนักลงทุนต่างประเทศ ซึ่งนักลงทุนมีความเชื่อมั่น กับนโยบาย Quick big win เห็นการพัฒนาที่ชัดเจน และเป็นมาตรการที่ตรงจุด สร้างความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการ
กระตุ้นสั้นได้ผลยาวและกระจายตัว ซึ่งขณะนี้ตัวเลข จีดีพี ล่าสุดน่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว ถือเป็นการกระตุ้นในระยะสั้น ที่ได้ผลไปแล้ว แต่สิ่งต่อไปคือทำอย่างไรจะได้ผลยาว โครงการคนละครึ่งพลัส เป็นลักษณะเดียวกับที่สิงคโปร์ได้ดำเนินการ เนื่องจากวันนี้โลกเปลี่ยนเร็วมาก ทักษะดิจิทัลจะต้องยกระดับผู้ประกอบการ ดังนั้นวันนี้จึงมีวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกับโครงการคนละครึ่งพลัส โดยเฉพาะพลัสในเรื่องของการยกระดับทักษะให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งจะสอดคล้องกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่กล่าวไว้ในประเทศสิงคโปร์