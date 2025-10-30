รมว.คลัง ปลื้ม “คนละครึ่งพลัส” วันแรกเงินสะพัด 1.5 พันล้าน แนะผู้ตกหล่นเตรียมรอเฟส 2

“เอกนิติ” ปลื้ม “คนละครึ่งพลัสวันแรก” เงินสะพัด 1.5 พันล้าน เผย ประชาชนที่ตกหล่นเตรียมรอเฟส 2 หลัง “นายกฯ อนุทิน” สั่งการแล้ว
ที่ทำเนียบ วันนี้ ( 30 ต.ค.) นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงโครงการคนละครึ่งพลัส หลังเริ่มโครงการวันแรกเมื่อวานนี้ (29 ต.ค.) ว่า มีเงินสะพัด 1,500 ล้านบาท มีประชาชนใช้สิทธิ 1.6 ล้านคน ร้านค้าประมาณ 6 แสนราย ขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุนโครงการนี้ และยืนยันว่า ร้านค้ายังสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 19 ธันวาคม
เมื่อถามว่า ประชาชนที่ตกหล่นสามารถรอโครงการคนละครึ่งพลัสเฟส 2 ได้เลยใช่หรือไม่ นายเอกนิติ กล่าวว่า ได้ เพราะนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการแล้ว