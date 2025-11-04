โบลท์ จับมือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อบรม “Happy Money: สุขเงินสร้างได้” เสริมสร้างความรู้ทางการเงินและความมั่นคงระยะยาวให้คนทำงานยุคดิจิทัล

โบลท์ ประเทศไทย เดินหน้าตอกย้ำพันธกิจในการยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงทางการเงินให้แก่พาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ ด้วยการร่วมมือกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) อบรม “Happy Money: สุขเงินสร้างได้ (Financial Wellbeing Made Possible)” เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคล การออม การจัดการรายได้ และการเตรียมความพร้อมสู่ชีวิตหลังเกษียณ ให้กับผู้ขับขี่บนแพลตฟอร์มโบลท์ และสร้างรากฐานทางการเงินที่มั่นคงในระยะยาว
โครงการนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของโบลท์ในการเสริมศักยภาพให้ผู้ขับขี่ได้พัฒนาทักษะชีวิตที่ก้าวไกลกว่าการหารายได้ประจำวัน ครอบคลุมตั้งแต่การออมอย่างมีเป้าหมาย การจัดการหนี้สิน การวางแผนครอบครัว ไปจนถึงการสร้างเสถียรภาพทางการเงินอย่างยั่งยืน
นายณัฐดนย์ สุขศิริฐานันท์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท โบลท์ ประเทศไทย กล่าว
“การขับรถผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลเป็นโอกาสในการเสริมสร้างศักยภาพทางการเงินอย่างแท้จริง ความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในครั้งนี้ สะท้อนถึงความเชื่อของโบลท์ว่าธุรกิจแพลตฟอร์มสามารถมีบทบาทสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน การมอบความรู้ทางการเงินเชิงปฏิบัติให้กับผู้ขับขี่ จะช่วยให้พวกเขานำรายได้ในแต่ละวันไปต่อยอดเป็นความมั่นคงและโอกาสในระยะยาวได้จริง”
งานแพลตฟอร์ม: เส้นทางสู่ความมั่นคงและการเติบโต
ผลสำรวจล่าสุดจากโบลท์ ประเทศไทย ร่วมกับ Kantar Insights Thailand ชี้ให้เห็นถึงบทบาทสำคัญของงานแพลตฟอร์มในเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ โดยพบว่า
• 93% ของผู้ขับขี่ ระบุว่างานแพลตฟอร์มช่วยเพิ่มความมั่นคงทางการเงินของครอบครัว
• เกือบครึ่งของผู้ขับขี่บรรลุเป้าหมายสำคัญในชีวิต เช่น
o 44% ซื้อรถจักรยานยนต์
o 43% ซื้อรถยนต์
o 30% ใช้เพื่อการศึกษาของตนเองหรือครอบครัว
รายได้เฉลี่ยของผู้ขับขี่สูงกว่าค่าจ้างขั้นต่ำรายเดือนของประเทศไทยถึง 154% แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความยืดหยุ่นของอาชีพขับรถผ่านแพลตฟอร์ม
สำหรับผู้ขับขี่หลายคน การขับรถกับโบลท์ไม่ใช่เพียงอาชีพเสริม แต่เป็นเส้นทางสู่อิสรภาพทางการเงิน การพัฒนาทักษะ และเติบโตในด้านต่าง ๆ ของชีวิต โดยผู้ขับขี่จำนวนมากระบุว่าได้เรียนรู้การบริหารเวลา การจัดการรายได้ และทักษะดิจิทัลจากประสบการณ์การทำงานบนแพลตฟอร์ม
แบ่งปันความรู้เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
ภายในงาน “Happy Money: สุขเงินสร้างได้” ได้รับเกียรติจาก คุณกิตติพัฒน์ แสนทวีสุข วิทยากรจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้เขียนหนังสือ “เงินทองต้องใส่ใจ (Money Matters)” มาร่วมถ่ายทอดความรู้ผ่านหัวข้อบรรยาย “หมดหนี้ มีออม” และ “Before Retirement” เพื่อส่งเสริมให้ผู้ขับขี่มีแรงบันดาลใจในการวางแผนทางการเงินอย่างมีเป้าหมายและยั่งยืน
กิจกรรมนี้ได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นจากผู้ขับขี่กว่า 60 คน ที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงและเรียนรู้ร่วมกัน สะท้อนถึงความตั้งใจของพาร์ทเนอร์โบลท์ในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสร้างนิสัยทางการเงินที่ดี
ความร่วมมือระหว่างโบลท์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในครั้งนี้ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับความรู้ทางการเงินให้แก่กลุ่มแรงงานแพลตฟอร์ม ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของเศรษฐกิจยุคดิจิทัล สอดคล้องกับพันธกิจของโบลท์ในการสนับสนุนผู้ขับขี่อย่างรอบด้าน ไม่เพียงด้านรายได้ แต่รวมถึงการพัฒนาทักษะและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน เพื่อให้พวกเขาเติบโตได้ทั้งบนถนนและในชีวิตจริง