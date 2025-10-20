รัฐบาลเตรียมส่ง "คนละครึ่ง พลัส" เฟสสอง ม.ค.69 หลังเฟสแรกคนแห่ลงเต็มสิทธิ

นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงแนวโน้มการทำโครงการ "คนละครึ่ง พลัส" เฟส 2 ว่า นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง ได้ยืนยันแล้วว่าจะมีการดำเนินโครงการ "คนละครึ่ง พลัส" เฟส 2 ต่ออย่างแน่นอน ซึ่งคาดว่าจะเริ่มได้ในเดือนม.ค.69
แต่ทั้งนี้ จะมีเงื่อนไขสำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการ "คนละครึ่ง พลัส" เฟส 2 เพิ่มเติม โดยเฉพาะทางฝั่งร้านค้า หรือผู้ประกอบการ ที่จะต้องผ่านการ Upskill Reskill ก่อน ในขณะที่ฝั่งประชาชนนั้น ผู้ที่จะได้รับการพิจารณาสิทธิก่อน คือ ผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิในโครงการ "คนละครึ่ง พลัส" ในเฟส 1 ซึ่งจะเท่ากับเป็นการขยายสิทธิให้โดยปริยาย
"คนที่จะเป็นผู้ขายใน เฟส 2 ได้นั้น จะต้องมีการ Upskill หรือ Reskill ก่อน ซึ่งหลักสูตรจะจัดสรรให้อยู่ในแอปฯ ถุงเงิน แต่ในระหว่างนี้ยังมีหลายหน่วยงาน ที่เสนอตัวช่วยในการ Upskill Reskill รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่จะใช้กองทุนบีโอไอ มาช่วยในการ Upskill Reskill ให้กับประชาชนด้วย" นายสิริพงศ์ กล่าว
ส่วนวงเงินค่าใช้จ่ายที่จะได้รับในเฟส 2 นั้น เบื้องต้นคาดว่าจะเท่ากับในเฟส 1 โดยจะใช้เงินจากงบประมาณรายจ่าย ปี 2569 ในงบกลางกระตุ้นเศรษฐกิจ
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวถามว่า หากเกิดกรณีการยุบสภาไปก่อนที่จะทำโครงการคนละครึ่ง พลัส เฟส 2 รัฐบาลจะดำเนินการอย่างไรนั้น นายสิริพงศ์ ตอบสั้น ๆ ว่า "ต้องไปไปถาม กกต."
สำหรับความคืบหน้า การลงทะเบียนโครงการ "คนละครึ่ง พลัส" ที่เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันนี้เป็นวันแรกนั้น เมื่อเวลา 16.00 น. เว็บไซต์ www.คนละครึ่งพลัส.com ระบุว่า "มีผู้ลงทะเบียนครบตามวงเงินสิทธิ" แล้ว