เด็กสมบูรณ์จับมือพันธมิตรเปิดตัว “ซีเล็กทูน่านึ่งซีอิ๊วเด็กสมบูรณ์” คว้ารางวัลใหญ่ Product of the Year Award 2025

การจับมือครั้งสำคัญระหว่างสองแบรนด์ชั้นนำของเมืองไทย — เด็กสมบูรณ์ ผู้ครองตลาดซอสปรุงรสมาอย่างยาวนาน และ ซีเล็ก ทูน่า แบรนด์ปลาทูน่าคุณภาพจากไทยยูเนี่ยน ได้ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สะท้อนถึงพลังของความร่วมมือและนวัตกรรมด้านอาหารอย่างแท้จริง ผลลัพธ์คือ “ซีเล็กทูน่านึ่งซีอิ๊วเด็กสมบูรณ์” เมนูพร้อมทานที่ผสานซิกเนเจอร์สองโลกเข้าด้วยกันอย่างลงตัว ทั้งเนื้อปลาทูน่าคุณภาพดี และความกลมกล่อมของซีอิ๊วเด็กสมบูรณ์ อันดับ 1 ของคนไทย
สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดนี้ได้รับความสนใจตั้งแต่ยังไม่ทันวางจำหน่ายเต็มรูปแบบ และก้าวขึ้นคว้ารางวัล Business+ Product of the Year Award 2025 ในหมวดสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างสง่างาม นับเป็นหลักฐานชัดเจนถึงความสำเร็จของการร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารระหว่างสองแบรนด์ระดับประเทศ
ในพิธีมอบรางวัลครั้งนี้ นายวสุพล ตั้งสมบัติวิสิทธิ์ กรรมการบริหารและผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการตลาดและฝ่ายขายในประเทศ บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด ผู้ดูแลแบรนด์ “เด็กสมบูรณ์” พร้อมด้วย นางสาวณัฐวีณ์ วชิรทวีพัฒน์ ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มตลาดเกิดใหม่ จากบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตแบรนด์ “ซีเล็ก ทูน่า” ร่วมขึ้นรับรางวัลเกียรติยศดังกล่าว
พิธีมอบรางวัลจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ณ ห้องบอลรูม โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี เป็นประธานในพิธี มีผู้นำองค์กร นักการตลาด และผู้แทนจากหลากหลายอุตสาหกรรมเข้าร่วมอย่างคับคั่ง สะท้อนถึงความสำคัญของเวทีนี้ในวงการธุรกิจไทย
ทั้งนี้รางวัล Business+ Product of the Year Award จัดโดยนิตยสาร BUSINESS+ ร่วมกับวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ผ่านกระบวนการวิจัย วิเคราะห์ และคัดเลือกอย่างเข้มข้น ภายใต้แนวคิด “Reaching for the Hearts – เข้าถึงใจผู้บริโภค” เพื่อเฟ้นหาสินค้าและบริการที่โดดเด่นที่สุดแห่งปีอย่างแท้จริง
ขณะที่ผู้บริโภคสามารถลิ้มลองความอร่อยของ “ซีเล็กทูน่านึ่งซีอิ๊วเด็กสมบูรณ์” ได้แล้ววันนี้ที่ห้างแม็คโคร, โลตัส และร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ทุกสาขาทั่วประเทศ พร้อมให้ทุกมื้อของคุณอร่อย สะดวก และได้คุณภาพในสไตล์ที่ทั้งสองแบรนด์ถนัด