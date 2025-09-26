การบินไทย คว้ารางวัลชนะเลิศ “กลุ่มผลิตภัณฑ์บริการ” ประจำปี 2568

เมื่อวันที่ 25กันยายน 2568 นายชาย เอี่ยมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัลชนะเลิศ BUSINESS+ PRODUCT OF THE YEAR AWARDS 2025 สาขากลุ่มผลิตภัณฑ์บริการ (ธุรกิจสายการบิน) จากนายนุรักษ์ มาประนีต องคมนตรี ประธานในพิธี ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รางวัลอันทรงเกียรตินี้จัดโดยนิตยสาร Business+ ในเครือบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) โดยใช้ผลการโหวตจากผู้บริโภคทั่วประเทศ เพื่อคัดเลือกสุดยอดผลิตภัณฑ์และบริการแห่งปีจากหลากหลายกลุ่มธุรกิจ
การได้รับรางวัลครั้งนี้สะท้อนความไว้วางใจที่ผู้โดยสารมีต่อการบินไทย และเป็นกำลังใจสำคัญให้การบินไทยมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อมอบประสบการณ์การเดินทางที่สะดวกสบาย อบอุ่น ประทับใจ และเติมเต็มความสุขให้แก่ผู้โดยสารทุกท่านในทุกเส้นทาง