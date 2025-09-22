(คลิป)สีสันเลือกตั้งนักเรียนอนุบาลน้ำผึ้ง@หนองคาย ปลูกฝังเรียนรู้ระบบประชาธิปไตย

หนองคาย - โรงเรียนอนุบาลน้ำผึ้ง ที่หนองคาย ฝึกให้เด็กได้เรียนรู้วิถีประชาธิปไตย จัดการเลือกตั้งจำลอง ระดับอนุบาล 3 มี 3 พรรคให้เลือก งัดนโยบายพาเที่ยว เปิดร้านไอศกรีม ทำสวนสนุก เปิดเซเว่นฯ ในโรงเรียนด้วย นักเรียนได้เปิดประสบการณ์คึกคัก
พาไปดูกิจกรรมดีๆ ที่โรงเรียนอนุบาลน้ำผึ้ง อ.เมืองหนองคาย เมื่อวันก่อน ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งจำลอง ให้นักเรียนระดับชั้นอนุบาลของโรงเรียน ตั้งแต่อนุบาล 1-3 ได้เรียนรู้ระบบการเลือกตั้ง โดยเป็นการเลือกตัวแทนนักเรียน มีพี่ๆ ชั้นอนุบาล 3 จาก 3 ห้อง ส่งตัวแทน จัดเป็นพรรคเล็กๆ เสนอนโยบายให้เพื่อนๆ นักเรียนและน้องๆ ได้เลือก โดยชั้น อนุบาล 3/1 ตั้งชื่อว่า ทีมเด็กสมบูรณ์ ตัวแทนทั้งหมดน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 130 กิโลกรัม โดยเฉพาะน้องฟู่เฉิน หัวหน้าทีม คนเดียวน้ำหนักตัวพุ่งไปที่ 50 กิโลกรัม แถมยังนำเสนอนโยบาย พาทุกคนนั่งรถไฟไปเที่ยวสวนสัตว์ฟรี และเปิดร้านไอศกรีมในโรงเรียนให้ทุกคนได้กินฟรี
ส่วนห้องอนุบาล 3/2 ตั้งชื่อ พรรคกุหลาบ โดยมีตัวแทนเป็นนักเรียนหญิง นำเสนอนโยบาย เปิดร้านคาเฟ่ในโรงเรียน และ ทำสวนสนุกในโรงเรียน และสุดท้าย ห้องอนุบาล 3/3 พรรคเกิร์ลกรุ๊ป มีนโยบายทำตู้ปลาในโรงเรียนและเปิดเซเว่นฯ ในโรงเรียน
ครูได้จำลองขั้นตอนเหมือนจริง ตั้งแต่เปิดให้แต่ละพรรคได้หาเสียงเลือกตั้ง ขอคะแนนจากเพื่อนๆ น้องๆ นักเรียน แสดงความสามารถ ทั้งร้อง ทั้งเต้น สนุกสนาน ก่อนจะได้เวลาเลือกตั้ง มีการตรวจสอบรายชื่อของตัวเอง เขียนชื่อตัวเอง ปั๊มหัวแม่มือก่อนรับบัตรเลือกตั้ง เข้าคูหา หย่อนบัตรเลือกตั้ง และรอลุ้นนับคะแนน ซึ่งผลการนับคะแนน ปรากฏว่า พรรคกุหลาบ หมายเลข 2 ได้รับเลือกมากที่สุด ได้ไป 77 คะแนน ตามมาด้วย หมายเลข 3 ได้ไป 69 คะแนน และหมายเลข 1 ได้ 64 คะแนน
นักเรียนส่วนใหญ่เข้าใจขั้นตอน แม้ว่าจะมีบัตรเสียอยู่บ้าง 17 ใบ เนื่องจากทั้งกากบาทในช่อง และกาทับหมายเลข แต่นับเป็นจำนวนบัตรเสียที่น้อยเมื่อเทียบกับผลการรับคะแนนที่ได้ทั้งหมด และนักเรียนทุกคนต่างสนุกสนานที่ได้ทำกิจกรรมดังกล่าวนี้