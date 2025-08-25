“ชินโชติ” รับหนังสือจากเครือข่ายแรงงานสิทธิประชาชนเพื่อขอให้คงไว้ซึ่งการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมแบบทางตรง 1 คน 1 สิทธิ์

วันนี้(25 ส.ค.)นายชินโชติ แสงสังข์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านการประกันสังคม ในคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา รับหนังสือจากนางสาวธนพร วิจันทร์ และคณะเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชน เพื่อขอให้คงไว้ซึ่งการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมแบบทางตรง 1 คน 1 สิทธิ์ สืบเนื่องจากข่าวมติชนในวันที่ 8 สิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา ซึ่งอ้างอิงถึงรายงานผลการดำเนินงานของอนุกรรมาธิการค้านการประกันสังคมในคณะกรรมาธิการการแรงงานวุฒิสภา เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2568 ซึ่งมติที่ประชุมได้พิจารณาหลักเกณฑ์วิธีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายประกันตน เป็นกรรมการในคณะกรรมาธิการประกันสังคม 4 หลักเกณฑ์ใหม่ แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งมาออกแบบการเลือกตั้งอีก แม้ในวันที่ 17 สิงหาคม 2568 นายชินโชติ แสงสังข์ ในฐานะประธานอนุกรรมาธิการด้านการประกันสังคม ได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวมติชนว่า ไม่ได้มีเจตนาล้มการเลือกตั้งประกันสังคม โดยให้เหตุผลเพิ่มเติมว่า เป็นการประหยัดงบประมาณและการ "ปลอดจากอิทธิพลทางการเมือง" ซึ่งผู้ใช้แรงงานหลายภาคส่วนได้ต่อสู้อย่างเข้มข้มเพื่อให้ผู้ใช้แรงงานได้มีอำนาจทางการเมือง ซึ่งเป็นเครื่องมือการสร้างสิทธิแรงงาน อาทิ เงินบำนาญชราภาพ เงินชดเชยกรณีว่างงาน เงินสงเคราะห์บุตร รวมถึงสิทธิในการเลือกตั้งกรรมการประกันสังคม การเลือกตั้งแบบทางอ้อมอาจไม่ใช่การประหยัดงบประมาณหรือลดการแทรกแซงทางการเมือง แต่เป็นการ ลดทอนอำนาจประชาธิปไตยของผู้ประกันตน ในการเลือกผู้แทนมาบริหารกองทุนสวัสดิการที่มีขนาดใหญ่ พร้อมเรียกร้องให้คงไว้ซึ่งหลักการเลือกตั้งแบบประชาธิปไตยที่ให้อำนาจแก่คนส่วนใหญ่ในสังคม
นายชินโชติ แสงสังข์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านการประกันสังคม กล่าวว่า แนวคิดการทบทวนวิธีการเลือกตั้งเกิดขึ้นจากข้อเท็จจริงที่การเลือกตั้งครั้งล่าสุดมีผู้มาใช้สิทธิ์เพียง 158,000 คน จากผู้ประกันตนทั้งหมดกว่า 16 ล้านคน ซึ่งถือเป็นจำนวนที่น้อยมาก จึงเป็นเหตุให้คณะอนุกรรมาธิการฯ ต้องเสนอแนวทางเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกันตนเข้ามามีส่วนร่วมและใช้สิทธิ์มากขึ้น ทั้งนี้ การเลือกตั้งทั้ง 4 สูตรที่ถูกนำมาพิจารณาเป็นเพียงความเป็นไปได้เท่านั้น
นอกจากนี้ ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการฯ เป็นเพียงการรวบรวมรูปแบบการเลือกตั้งที่มีผู้เสนอเข้ามาให้พิจารณาเท่านั้น ไม่ได้หมายความว่าทุกสูตรจะได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงแรงงาน พร้อมชื่นชมผลงานของคณะกรรมการประกันสังคมชุดปัจจุบันที่มาจากการเลือกตั้ง และยืนยันว่า ตนและคณะกรรมาธิการฯ ให้ความสำคัญกับข้อท้วงติงของผู้ประกันตนเป็นอันดับแรก และจะนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาเพื่อเสนอแนะต่อกระทรวงแรงงานเพื่อพิจารณาต่อไป