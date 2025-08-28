“ทีม ฉก.พญานาคราช” ยึดอะโวคาโด-หมากสดลักลอบนำเข้า มูลค่าหลายล้าน

“รมว.อรรถกร” โชว์ผลงาน “ทีม ฉก.พญานาคราช” ยึดอะโวคาโด-หมากสด ลักลอบนำเข้าล็อตใหญ่ มูลค่าหลายล้าน ตอกย้ำ ไม่ผ่อนปรนพวกทำผิด กม.เพื่อปกป้องเกษตรกรไทย
วันนี้ (28 ส.ค.) เวลา 11.00 น. นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงปฏิบัติการของหน่วยเฉพาะกิจพญานาคราช ภายใต้นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมายในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ โดยที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ตรวจพบการลักลอบนำเข้าอะโวคาโดผลสดจากประเทศเพื่อนบ้าน น้ำหนักประมาณ 4,400 กิโลกรัม โดยไม่มีเอกสารการนำเข้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย เจ้าหน้าที่จึงได้ยึดของกลางและนำไปเก็บรักษาไว้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร จ.ปทุมธานี
ขณะที่ จ.ระนอง หน่วยเฉพาะกิจพญานาคราช ภายใต้การอำนวยการของพันเอก รวิรักษ์ สัตตบุศย์ ผู้บังคับหน่วย ได้ตรวจพบการลักลอบนำเข้าหมากสดรวม 55,830 กิโลกรัม โดยคิดเป็นมูลค่ากว่า 4 ล้านบาท เจ้าหน้าที่จึงดำเนินการอายัดหมากสดดังกล่าวตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 มาตรา 246 พร้อมส่งเรื่องร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบ
นายอรรถกร กล่าวต่อว่า การดำเนินการดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของหน่วยเฉพาะกิจพญานาคราชและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการปฏิบัติการปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย เพื่อปกป้องเกษตรกรไทย ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการสร้างเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรในประเทศให้ดีขึ้นได้ ตามนโยบายของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า อดีตรัฐมนตรีว่าการหระทรวงเกษตรฯได้ริเริ่มเอาไว้
ทั้งนี้ ตนต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจพญานาคราช และเจ้าหน้าที่ของภาครัฐ ทั้งทหารและตำรวจ ที่ได้บูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่ จนสามารถสกัดกั้นไม่ให้สินค้าผิดกฎหมายเข้ามาในประเทศได้ และตนขอยืนยันว่า กระทรวงเกษตรฯ จะดำเนินมาตรการอย่างเข้มข้นต่อ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรกว่า 30 ล้านคนในประเทศ
“ผมได้ประกาศทำสงครามกับพวกโจร และกลุ่มผู้มีอิทธิพลนอกระบบที่พยายามทำสิ่งผิดกฎหมาย และทำร้ายพี่น้องเกษตรกรไทยไปแล้ว ซึ่งการจับกุมทััง 2 กรณีนี้ ถือเป็นการตอกย้ำให้เห็นว่า ผมจะไม่ผ่อนปรนให้กับพวกลักลอบทำผิดกฎหมายอีกต่อไป หากใครยังฝ่าฝืนที่จะทำอีก ผมก็จะใช้บทลงโทษทางกฎหมายที่สูงสุดมาจัดการ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของเกษตรกรของเรา” นายอรรถกร กล่าว