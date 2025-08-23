ตำรวจทางหลวงอยุธยา รวบ 2 หนุ่มขนอะโวคาโดเถื่อน มูลค่ากว่า 1.3 ล้าน อ้างรับงานแลกเงิน 5 พัน

พระนครศรีอยุธยา – เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงอยุธยา ร่วมกับตำรวจตรวจคนเข้าเมือง จับกุมผู้ต้องหา 2 ราย ขณะขนอะโวคาโดเถื่อนมูลค่ากว่า 1.3 ล้านบาทเข้ากรุงเทพฯ อ้างไม่รู้ว่าเป็นของต้องห้าม แค่รับงานแลกเงิน 5,000 บาท
วันนี้ (23 ส.ค.) เวลาประมาณ 15.30 น. พ.ต.ท.ศุภกร ตังคะประเสริฐ สวญ.ส.ทล.1 กก.1 บก.ทล. พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจพื้นที่บนถนนพหลโยธิน กม.50-51 ขาเข้า ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน พบรถกระบะคอกต้องสงสัย 2 คัน บรรทุกของปิดผ้าใบมิดชิด จึงเรียกตรวจ
จากการตรวจสอบ พบเป็นผลอะโวคาโดสด จำนวน 220 ตะกร้า น้ำหนักรวมประมาณ 4,400 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 1,320,000 บาท ไม่มีเอกสารผ่านพิธีการศุลกากรหรือด่านกักกันพืช
ผู้ต้องหาทั้ง 2 ราย ได้แก่ นายทินกร ไชยโชติ อายุ 22 ปี ชาว ต.กระแชง จ.ศรีสะเกษ ขับรถโตโยต้า รีโว่ สีเทา นายสุทาดี พวงสุวรรณ อายุ 34 ปี ชาว ต.โพนค้อ จ.ศรีสะเกษ ขับรถโตโยต้า รีโว่ สีขาว
จากการสอบสวน นายทินกร ให้การว่า ได้รับการประสานงานผ่านกลุ่มไลน์ชื่อ “โชคสุนิสาไทยแลนด์” ให้ไปรับสินค้าที่ จ.มุกดาหาร เพื่อนำไปส่ง จ.ปทุมธานี โดยได้รับค่าจ้างครั้งละ 5,000 บาท ไม่ทราบว่าเป็นอะโวคาโดและเป็นสินค้าต้องห้าม
เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหา 2 ข้อหา คือ ช่วยซ่อนเร้น จำหน่าย นำเข้า หรือรับไว้ของที่ยังมิได้ผ่านพิธีการศุลกากร ตาม พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2560 ฝ่าฝืน พ.ร.บ.กักพืช พ.ศ.2507 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยนำเข้าอะโวคาโดจากประเทศเวียดนาม ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตและยังไม่ผ่านการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช
เจ้าหน้าที่เตือนว่า อะโวคาโดจากประเทศที่ไม่ได้รับอนุญาตมีความเสี่ยงนำศัตรูพืชร้ายแรงเข้าสู่ประเทศ ซึ่งอาจกระทบต่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ของกลางทั้งหมดถูกยึดและส่งให้พนักงานสอบสวน กก.2 บก.ปคบ. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป