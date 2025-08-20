ตำรวจทางหลวงรวบบอสจีนหนีคดีพัวพันเว็บพนัน-โกงร่วมร้อยล้าน

ตำรวจทางหลวงรวบหัวหน้าแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติชาวจีน หนีคดีพัวพันเว็บพนันออนไลน์ - ฉ้อโกงร่วมร้อยล้านบาท
วันนี้ ( 20 ส.ค.) พล.ต.ต.คงกฤช เลิศสิทธิกุล ผบก.ทล. สั่งการ พ.ต.อ.สาธิต สมานภาพ ผกก.5 บก.ทล. พ.ต.ท.กรกฤช งามวงศ์วาน สวญ.ส.ทล.1 กก.5 บก.ทล. พ.ต.ท.พิชญา ทวิชศรี สว.ส.ทล.1 กก.5 บก.ทล.ร.ต.ท.นิวัติ ชาวดง, ร.ต.ต.ปวิช รัตนจันทร์ รอง สว.(ป) ส.ทล.1 กก.5 บก.ทล.ตั้งด่านสกัดจับขบวนการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองบริเวณถนนพหลโยธิน (ทล.1) กม.516 ต.หนองบัวใต้ อ.เมือง จ.ตาก กระทั่งพบรถยนต์ต้องสงสัย 2 คัน กำลังเคลื่อนย้ายชายชาวจีนพร้อมกระเป๋าสัมภาระที่ปั๊มน้ำมันบางจาก จึงเข้าทำการตรวจสอบ ทราบชื่อนายจื้อ อายุ 43 ปี, น.ส.ชไมพร อายุ 41 ปี และ นายทู อายุ 39 ปี สัญชาติจีน ไม่สามารถแสดงหลักฐานการเข้าเมืองได้ จากการตรวจสอบพบว่า นายทู เป็นผู้ต้องหาตามหมายแดง จากสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ A-6698/8-2022 ลง 11 ส.ค.65 ในข้อหา “ฉ้อโกง”
จากการสอบสวน นายจื้อ และ น.ส.ชไมพร ผู้ขับขี่ ยอมรับว่ารับจ้างลักลอบขนแรงงานต่างด้าวจากชายแดน จ.ตาก เข้าสู่พื้นที่ชั้นใน โดยได้รับค่าจ้างเป็นเงินสด เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาฐาน"ซ่อนเร้น หรือช่วยด้วยประการใด ๆ เพื่อให้คนต่างด้าวนั้น พ้นจากการจับกุม" ส่วน นายทู แจ้งข้อหา "เป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต"
จากการตรวจสอบเชิงลึกพบว่า นายทู ผู้ต้องหาตามหมายแดงของสาธารณรัฐประชาชนจีนนั้นเป็นหัวหน้ากลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติรายใหญ่ พัวพันเว็บพนันออนไลน์และฉ้อโกง สร้างความเสียหายกว่า 21 ล้านหยวน คิดเป็นเงินไทยกว่า 95 ล้านบาทไทย มีผู้เสียหายกว่า 590 ราย เงินหมุนเวียนเงิน 257 ล้านหยวน จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป