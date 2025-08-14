ตร.ทางหลวงปิดล้อมจับ 2 เก๋ง ขนแรงงานเถื่อนเมียนมา ค่าจ้างหัวละ 400-1,500 บาท สารภาพทำมาแล้ว 3 ครั้ง

อ่างทอง – ตำรวจทางหลวง 2 จังหวัด สนธิกำลังปิดล้อมสกัดจับ 2 รถเก๋ง ขนแรงงานต่างด้าวเมียนมาเถื่อนจากชายแดนตาก ส่งเข้ากรุงเทพฯ คนขับรับสารภาพทำมาแล้ว 3 ครั้ง ได้ค่าจ้างหัวละ 400–1,500 บาท
กลางดึกวานนี้(14 ส.ค.) พ.ต.ต.อนวัช ตันตินันทกุล สว.ส.ทล.6 กก.1 บก.ทล. (อ่างทอง) พร้อมกำลังตำรวจทางหลวง ร่วมกับ พ.ต.ท.ศุภกร ตังคะประเสริฐ สวญ.ส.ทล.1 กก.1 บก.ทล. (อยุธยา) สนธิกำลังตั้งจุดตรวจบนถนนสายเอเชีย (ขาเข้า) บริเวณ กม.51–52 ต.บ้านอิฐ อ.เมือง จ.อ่างทอง หลังสืบทราบว่าจะมีการลำเลียงแรงงานต่างด้าวเถื่อนผ่านเส้นทางดังกล่าว
กระทั่งพบรถยนต์เก๋งฮอนด้า ซีวิค สีเทา ทะเบียน ชล 4614 กรุงเทพมหานคร และรถยนต์เก๋งโตโยต้า ยาริส สีแดง ทะเบียน 6ขฐ 7481 กรุงเทพมหานคร ลักษณะตรงตามข้อมูล จึงสกัดตรวจค้น พบแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาหลายราย ไม่มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารอนุญาตเข้าประเทศ
จากการสอบสวน นายสายชล เมืองชนะ อายุ 48 ปี ชาว จ.เลย คนขับฮอนด้า ซีวิค ให้การว่า ได้รับการติดต่อผ่านไลน์ชื่อ “มั่งมีศรีสุข” ให้ไปรับแรงงานต่างด้าวจาก จ.ตาก ส่งเข้ากรุงเทพฯ ได้ค่าจ้างคนละ 400 บาท และทำมาแล้ว 3 ครั้ง
ขณะที่ นายอัมรงค์ สุขสวัสดิ์ อายุ 55 ปี ชาวกรุงเทพฯ คนขับโตโยต้า ยาริส ยอมรับว่า ได้รับการติดต่อผ่านไลน์ชื่อ “บอย” ในลักษณะเดียวกัน แต่ได้ค่าจ้างสูงกว่าคือคนละ 1,500 บาทต่อหัว
เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหาแก่ทั้งสองคนว่า “ร่วมกันให้ที่พักพิง ซ่อนเร้น หรือช่วยเหลือคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย” พร้อมแจ้งข้อหากับแรงงานต่างด้าวในความผิดฐาน “เข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาต” ก่อนควบคุมตัวผู้ต้องหาและของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองอ่างทอง ดำเนินคดีตามกฎหมาย