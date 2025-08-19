“อรรถกร-อัครา” เปิดศึก กวาดล้างสินค้าเกษตรเถื่อน ประกาศไม่ผ่อนปรน เตือนโจรหยุดเอาเปรียบ ก่อนจะเจอโทษหนัก

วันนี้ (19 ส.ค.) ที่ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ปทุมธานี อ.เมือง จ.ปทุมธานี นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายอัครา พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน ”ฉก. พญานาคราช ปรับเกมรุก ปราบสินค้าเกษตรเถื่อน” โดยมีการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและติดตามมาตรการป้องกันสินค้าการเกษตรผิดกฎหมายในพื้นที่
โดย นายอรรถกร กล่าวช่วงหนึ่งว่า หน่วยเฉพาะกิจพญานาคราชของเรากำลังต่อสู้กับโจร และคนที่อาศัยช่องว่างทางด้านนี้ลักลอบนำสินค้าจากประเทศอื่นๆ เข้ามาในประเทศแบบผิดกฎหมาย สิ่งที่เกิดขึ้นกระทบต่อความเชื่อมั่นของประเทศไทยอย่างมาก ทั้งที่ประเทศไทยได้ชื่อในด้านของมั่นคงในเรื่องของอาหารและสินค้าการเกษตร รวมไปถึงกระทบต่อเกษตรกรกว่า 30 ล้านคน ซึ่งเชื่อว่า ทุกคนที่อยู่ที่นี่ จะช่วยกันยกระดับและเดินไปในทิศทางเดียวกัน ทั่วประเทศไทยมีตรงไหนที่เป็นจุดอ่อน มีช่องโหว่ เราต้องเข้าไปอุด วันนี้ เราเตือนแล้ว หากใครฝ่าฝืนทำอีก ก็จะใช้บทลงโทษทางกฎหมายสูงสุด
นายอรรถกร กล่าวต่อว่า หน่วยเฉพาะกิจพญานาคราชเกิดขึ้นอย่างจริงจังในสมัย ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม สมัยที่ท่านดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินหน้าปราบปรามสินค้าเกษตรเถื่อนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง จนสามารถพยุงราคาสินค้าทางการเกษตรได้ระดับหนึ่ง และในฐานะที่ตนได้ประกาศในช่วงที่เข้ามารับตำแหน่งไปแล้วว่า สิ่งที่เป็นประโยชน์มาตั้งแต่สมัย ร.อ.ธรรมนัส ตนจะสานต่อการทำงานต่อเนื่อง
นายอรรถกร ยังกล่าวด้วยว่า เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจพญานาคราช อาจจะไม่ได้ชำนาญพื้นที่เหมือนเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือทหาร แต่วันนี้เราได้ศึกษาและอัพเกรดศักยภาพภายใต้การนำของ พันเอก รวิรักษ์ สัตตบุศย์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจพญานาคราช ตนขอฝากความหวังและชีวิตของเกษตรกรไทยทั้งประเทศเอาไว้กับทุกท่าน ซึ่งเชื่อว่า พวกเราจะดูแลไม่ให้ใครเข้ามาเอาเปรียบเกษตรกร และจะเป็นส่วนหลักในการช่วยเหลือเกษตรกรในเรื่องของราคาสินค้าได้
“สิ่งที่ผมอยากจะฝากคือ เราไม่ได้สู้รบกับชาวบ้าน แต่เราต่อสู้กับโจร และผู้มีอิทธิพล ขอให้ทุกท่านปลอดภัย เพราะทุกคนถือเป็นกำลังหลักที่สำคัญของครอบครัวเกษตรกร หากขาดใครคนหนึ่งไปหน่วยเฉพาะกิจพญานาคราชก็ไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้ ผมต้องขอชื่นชมและขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ร่วมกันแสดงความมุ่งมั่นในการจับมือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วันนี้เรามาประกาศว่า เราจะไม่อ่อนแอเรา จะไม่ผ่อนปรนให้กับพวกลักลอบทำผิดกฎหมาย และขอฝากสื่อมวลชนเผยแพร่ไปถึงพวกโจรให้หยุดการกระทำของท่าน และเลิกเอาเปรียบเกษตรกรไทยเสียที” นายอรรถกร กล่าว
ด้าน นายอัครา กล่าวว่า ร.อ.ธรรมนัส ได้กำชับในที่ประชุมพรรคกล้าธรรม เนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในหลายพื้นที่ถึงปัญหาสินค้าเกษตรเถื่อนที่มีการลักลอบเข้ามาในประเทศไทย และกระทบกับเกษตรกรจำนวนมาก โดยขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นกระทรวงที่ท่านมีความใกล้ชิดและดูแล มาก่อน ให้ดำเนินการปราบปรามอย่างเข้มแข็งและจริงจัง แก้ปัญหาให้กับเกษตรกรอย่างเร่งด่วน
ทั้งนี้ ภายในงานมีการรายงานผลการปฏิบัติจากหน่วยงานในสังกัด อาทิ การตรวจสอบสินค้าการเกษตรนำเข้า เช่น ยางพารา พืช ปศุสัตว์ และประมง รวมถึงการบรรยายถึงความสำคัญของการดำเนินงานเพื่อปกป้องเกษตรกรไทยจากสินค้าผิดกฎหมายที่เข้ามาตัดราคาผลผลิตในประเทศ ขณะเดียวกัน รัฐมนตรียังได้พบปะกับเกษตรกรและรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่จริง
นอกจากนี้ ยังมีการปล่อยชุดปฏิบัติการพิเศษออกตรวจสอบและปราบปรามสินค้าการเกษตรผิดกฎหมายในหลายจังหวัด เช่น ชุมพร สุรินทร์ และพื้นที่ชายแดน โดยมุ่งหวังสร้างความเป็นธรรมให้กับเกษตรกรไทย และยกระดับมาตรการความปลอดภัยทางการเกษตรด้วย