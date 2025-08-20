“ภาคภูมิ”ห่วงราคาข้าวโพดตกต่ำ ทำเกษตรกรขาดทุนหนัก หารือ“ธรรมนัส - อรรถกร“เผย กระทรวงเกษตรฯจ่อถกด่วนศุกร์นี้ หาแนวทางช่วยเหลือด่วน

วันนี้(20 ส.ค.)นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข สส.ตาก พรรคกล้าธรรม (กธ.) กล่าวว่า ขณะนี้เป็นช่วงผลผลิตข้าวโพดออกสู่ตลาด แต่ราคากลับตกต่ำอย่างหนัก โดยราคาข้าวโพดฝักเหลือเพียงกิโลกรัมละ 3 บาท ซึ่งถือเป็นราคาที่ทำให้เกษตรกรขาดทุนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งในการประชุมวันนี้มี สส. ไม่ต่ำกว่า 10 คน หารือเรื่องราคาข้าวโพดตกต่ำ เพื่อสะท้อนความเดือดร้อนของเกษตรกรทั่วประเทศ และเสนอแนวทางแก้ไขต่อที่ประชุม
นายภาคภูมิ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงเวลาที่ตนดำรงตำแหน่ง สส.ได้ติดตามเรื่องราคาพืชผลการเกษตรมาโดยตลอด โดยเฉพาะปัญหาข้าวโพด รวมถึงการต่อต้านการลักลอบนำเข้าข้าวโพดจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อราคาภายในประเทศ และล่าสุดได้หารือร่วมกับนายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม เพื่อเสนอแนวทางแก้ปัญหาเร่งด่วน โดยทั้งสองฝ่ายรับปากว่าจะนำเรื่องนี้เสนอต่อรัฐบาลโดยเร็วที่สุด
“ผมจะติดตามความคืบหน้าในเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้ได้มากที่สุด ผมทราบว่า ในวันศุกร์ที่ 22 ส.ค.นี้ กระทรวงเกษตรฯจะมีการประชุมเพื่อหารือถึงแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน“นายภาคภูมิ กล่าว