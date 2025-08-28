“โรม” ย้ำรัฐบาลเยียวยาผลกระทบชาแดนอย่าช้า-ไม่สมเหตุสมผล ปะทะครั้งหน้า ปชช.อาจเลือกอยู่เฝ้าบ้าน

“โรม” ย้ำเยียวยาผู้เดือดร้อนชายแดนไทย–กัมพูชา ต้องมีประสิทธิภาพ ไม่ใช่จ่ายล่าช้า–ไม่สมเหตุสมผล ห่วงหากรัฐละเลย ประชาชนอาจตัดสินใจ “อยู่เฝ้าบ้าน” เมื่อมีปะทะรอบใหม่
วันที่ 28 ส.ค.นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมเรื่องการเยียวยาประชาชนตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา ว่า ต้องยอมรับว่าการปะทะตามแนวชายแดนที่ผ่านมา ประชาชนจำนวนมาก รวมถึงภาคธุรกิจได้รับผลกระทบและเสียสละอย่างมาก แม้วันนี้สถานการณ์การปะทะจะยุติลงชั่วคราว แต่ผลกระทบยังคงมีอยู่ ดังนั้น การเยียวยาจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะเป็นการยืนยันว่ารัฐบาลยังดูแลประชาชนและไม่ได้ทอดทิ้ง
นายรังสิมันต์ ระบุว่า หากการเยียวยาไม่มีประสิทธิภาพและไม่เพียงพอ อาจทำให้ประชาชนตัดสินใจอีกแบบหนึ่ง เช่น อยู่เฝ้าบ้าน ไม่อพยพ เมื่อเกิดการปะทะครั้งใหม่ ซึ่งจะยิ่งเสี่ยงอันตราย จึงจำเป็นต้องสร้างระบบเยียวยาที่เข้มแข็งและน่าเชื่อมั่น โดยวันนี้ กมธ.ฯ ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าหารือแนวทางดังกล่าว
นายรังสิมันต์กล่าวว่า ปัจจุบันมีแนวทางการเยียวยาบางส่วน แต่ยังไปไม่ถึงประชาชน หรือไปถึงช้า และยังไม่มีประสิทธิภาพ เช่น กรณีระเบิดลงในไร่นาแต่เยียวยาเพียงหลักสิบบาท ถือว่าไม่สมเหตุสมผล รวมถึงปัญหารายได้หาย ตลาดค้าขายกระทบ ซึ่งรัฐบาลต้องหาตลาดรองรับใหม่เพื่อช่วยบรรเทา ขณะเดียวกันเรื่องแรงงานก็เป็นโจทย์ใหญ่ โดยแม้จะมีนโยบายใหม่ที่ทำให้แรงงานเข้าสู่ระบบได้ราว 4 หมื่นคน แต่ตัวเลขที่หายไปจริงคือ 8 แสนคน จึงต้องยอมรับว่าแรงงานยังไม่เพียงพอ และต้องหามาตรการเสริม เช่น การนำเข้าแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน แต่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทันที
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า การเยียวยาควรจำแนกกลุ่มประชาชนที่ได้รับผลกระทบหรือไม่ นายรังสิมันต์กล่าวว่า กลุ่มที่ตกหล่นต้องทำให้เข้าถึงการช่วยเหลือ ส่วนกลุ่มที่ได้รับแล้วก็ต้องประเมินว่าเพียงพอต่อสถานการณ์หรือไม่ และหากพบว่ามาตรการใดยังไม่สมเหตุสมผล ก็ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ไม่เช่นนั้นอาจนำไปสู่ปัญหาซ้ำซ้อนในอนาคต