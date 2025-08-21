“โรม” หนุนใช้ ICC แก้พิพาทไทย-กัมพูชา สร้างสันติภาพระยะยาว

กมธ.มั่นคงฯ เรียกถก “รัฐบาล–กองทัพ” หาทางออกชายแดนไทย–กัมพูชา “โรม” หนุนใช้ ICC ผลักดันสันติภาพระยะยาว
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 21 สิงหาคม ที่รัฐสภา คณะกรรมาธิการ (กมธ.) ความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน และรองหัวหน้าพรรคประชาชน ทำหน้าที่ประธาน ได้ประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา โดยได้เชิญ พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม พล.ต.ณัฎฐ์ ศรีอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 และนายรัศม์ ชาลีจันทร์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมชี้แจง
นายรังสิมันต์ กล่าวก่อนการประชุมว่า ปัญหาความขัดแย้งชายแดนไทย–กัมพูชายังต้องติดตามใกล้ชิด แม้สถานการณ์โดยรวมจะดูนิ่งขึ้น แต่ยังคงมีบรรยากาศที่ตึงเครียดและมีการปะทะคารม โดยเฉพาะบริเวณช่องอานม้า จ.อุบลราชธานี ซึ่งถูกมองว่าเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาการบริหารจัดการชายแดนล้มเหลวเรื้อรัง จนทำให้มีชุมชนชาวกัมพูชาตั้งถิ่นฐานอยู่จำนวนมาก อีกทั้งยังมีความเสี่ยงต่อการรุกล้ำพื้นที่ใหม่ ๆ ทั้งจากการก่อสร้างกาสิโนและการขยายชุมชน หากไม่มีการจัดการอย่างจริงจัง
“สุดท้ายแล้ว ปัญหานี้ต้องหาทางออกด้วยการเจรจา การพูดคุยในวันนี้จึงหวังว่าจะได้คำตอบที่ชัดเจน โดยเฉพาะจากฝ่ายรัฐบาลและกองทัพว่าจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไร เพื่อคลายความกังวลของประชาชนในพื้นที่ซึ่งบางส่วนต้องกลับไปอยู่ในศูนย์พักพิงแล้วกว่า 500 คน ขณะเดียวกันภาคธุรกิจเองก็ยังไร้ความมั่นใจ” นายรังสิมันต์ กล่าว
นายรังสิมันต์ เปิดเผยว่า สำหรับข้อเสนอเรื่องการใช้กลไกศาลอาญาระหว่างประเทศ (ICC) จะถูกนำมาหารือในที่ประชุมเช่นกัน แม้ที่ผ่านมาเคยหยิบยกไว้แล้วแต่ยังไม่ได้รับการขยับใด ๆ โดยเห็นว่า ICC อาจเป็นทางออกเพื่อสร้างสันติภาพอย่างยั่งยืนในพื้นที่ชายแดน และเป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้ทุกฝ่ายกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจา
“ตอนนี้ปัญหาถูกยื้อและแช่แข็งไว้นานเกินไป หากยังคงเป็นเช่นนี้ไม่เป็นผลดีต่อประเทศไทย เราจำเป็นต้องหาความชัดเจนและเตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบในทุกด้าน เพื่อหาข้อสรุปที่รอบด้านที่สุด” นายรังสิมันต์ กล่าวย้ำ