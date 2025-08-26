กรมทรัพย์สินทางปัญญายิ้มรับกระแสการจัดงาน IP Fair 2025 ได้รับการตอบรับดีเกินคาด สร้างเม็ดเงินสะพัดกว่า 150 ล้านบาท

xs
กระทรวงพาณิชย์ ปลื้มกระแสการจัดงาน IP Fair 2025 การตอบรับดีเกินคาด เงินสะพัดร่วม 150 กว่าล้านบาท ตลอด 3 วันมีผู้เข้าชมงานกว่า 50,000 ราย

งานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญาประจำปี พ.ศ. 2568 หรือ IP Fair 2025 ภายใต้ธีมงาน “Vibrant Ideas Unleashed : จุดพลังทางความคิด สร้างเศรษฐกิจด้วยทรัพย์สินทางปัญญา” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 17 สิงหาคมที่ผ่านมา ณ ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ ได้รับผลตอบรับเกินคาด ผู้เข้าเยี่ยมชมงานตลอด 3 วันทั้ง Online และ Onsite รวมมากกว่า 50,000 คน เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจจากผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่นรวมมากกว่า 4,500 ล้านบาท และสามารถสร้างมูลค่าการซื้อขายสินค้า และการเจรจาธุรกิจทันทีภายในงานรวมกว่า 150 ล้านบาท

ทั้งนี้ภายในงานมีการจัดแสดงนวัตกรรมฝีมือคนไทย, พื้นที่สร้างแรงบันดาลใจด้านศิลปะ, การมอบรางวัล IP Champion โดยผู้ประกอบการผู้ชนะรางวัลทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น (IP Champion) บริษัท เมติคูลี่ จำกัด ได้มอบนวัตกรรมแผ่นปิดกะโหลกเทียมไทเทเนียมเฉพาะบุคคลเพื่อสนับสนุนทหารแนวหน้าให้กับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี และมอบกระดูกมือไทเทเนียมเฉพาะบุคคลสนับสนุนทหารแนวหน้าให้กับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ซึ่งเป็นการช่วยเหลือสังคม และยกระดับเศรษฐกิจไทยให้มีความยั่งยืนด้วยนวัตกรรม (Innovation Driven) นอกจากนี้ยังมีส่วนสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องของการส่งเสริมแบรนด์หรือเครื่องหมายการค้าจากความ
ร่วมมือ (IP Collaboration) ในการผลิตเมนูพิเศษ “ไอศกรีมซีอิ๊วเด็กสมบูรณ์ X น้องหมูเด้ง” ระหว่างเด็กสมบูรณ์ (เครื่องหมายการค้า) ร่วมกับ Art toy (ลิขสิทธิ์) “หมูเด้ง” โดยองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ นับเป็นการบุกเบิกความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับภาคเอกชนได้อย่างชัดเจน

สำหรับแนวโน้มการขับเคลื่อนแผนงานเชิงรูปธรรมในอนาคต กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้มุ่งเน้นส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ให้เข้าถึงนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อต่อยอดธุรกิจให้เกิดมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศและการสร้างประโยชน์เพื่อสังคมไทย รวมถึงการจัดกิจกรรมให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย (Target Group) กับกลุ่มเยาวชน คนรุ่นใหม่ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ ส่งเสริม Soft Power คนไทย สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในระดับสากล พร้อมเน้นการบูรณาการกิจกรรมด้านทรัพย์สินทางปัญญาของแต่ละหน่วยงานเพื่อสร้างการรับรู้ในวงกว้าง ซึ่งจะนำไปสู่การขับเคลื่อนทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็น “ธุรกิจแห่งอนาคต” เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของไทยอย่างยั่งยืนต่อไป






