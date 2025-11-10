ซีเล็ค x เด็กสมบูรณ์ เปิดตัว “ปลาทูน่านึ่งซีอิ๊ว”

แบรนด์ซีเล็ค (SEALECT) ทูน่ากระป๋องยอดขายอันดับหนึ่งของไทย ภายใต้ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้นำอุตสาหกรรมอาหารทะเลระดับโลก จับมือ บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด เบอร์ 1 ผู้ผลิตซอสถั่วเหลืองตรา “เด็กสมบูรณ์” เปิดตัวผลิตภัณฑ์ “ปลาทูน่านึ่งซีอิ๊ว” หนึ่งในเมนูยอดฮิตของคนไทย ชูจุดเด่นเรื่องคุณภาพและรสชาติความอร่อย เต็มเปี่ยมด้วยคุณประโยชน์ทางโภชนาการที่คุ้มค่า สะดวกสบาย เพียงอุ่นไมโครเวฟก็อร่อยได้ทันที เข้ากับไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคในปัจจุบัน
ผลิตภัณฑ์ปลาทูน่านึ่งซีอิ๊ว แบรนด์ซีเล็ค X เด็กสมบูรณ์ ได้รับแรงบันดาลใจจากเมนูยอดนิยมของคนไทย ซึ่งโดยปกติเป็นเมนูที่ต้องใช้เวลาและมีขั้นตอนการปรุงที่ซับซ้อน อีกทั้งมีราคาค่อนข้างสูง ซีเล็คและเด็กสมบูรณ์จึงร่วมกันพัฒนาเมนู
ปลาทูน่านึ่งซีอิ๊วให้อยู่ในรูปแบบอาหารพร้อมทาน โดยใช้เวลากว่า 1 ปีในการคิดค้นและปรับสูตร เพื่อให้ได้รสชาติแบบต้นตำรับ ผ่านกระบวนการนึ่งที่ทันสมัย ทำให้เนื้อปลาทูน่ามีความนุ่ม ชุ่มฉ่ำ และหอมกลิ่นซีอิ๊วสูตรพิเศษจากเด็กสมบูรณ์ที่ผ่านการหมักบ่มตามธรรมชาติ ผสานความหอมของขิง คึ่นช่าย และต้นหอม
นางสาวณัฐวีณ์ วชิรทวีพัฒน์ ผู้จัดการทั่วไป บริหารกลุ่มตลาดเกิดใหม่ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เราเห็นโอกาสจากเทรนด์ผู้บริโภคในปัจจุบันที่มองหาอาหารที่สะดวก อร่อย และดีต่อสุขภาพ เราจึงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ Ready-To-Eat ด้วยกลยุทธ์ Taste Collaboration จึงเกิดเป็นความร่วมมือระหว่างซีเล็คและเด็กสมบูรณ์ในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการนำจุดแข็งของทั้งสองแบรนด์มาผสานกันและนำนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่มุ่งส่งเสริมโภชนาการดีในรูปแบบ Smart Protein พร้อมต่อยอดศักยภาพของแบรนด์ไทยในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตยุคใหม่”
ทั้งนี้ ทีมพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์ได้ลงไปศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่และพบว่า เทรนด์สุขภาพยังคงมาแรงอย่างต่อเนื่อง โดยผู้บริโภคมองหาอาหารที่ไม่เพียงแค่อร่อย แต่ต้องดีต่อสุขภาพด้วย นำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาทูน่านึ่งซีอิ๊ว ที่อุดมด้วยโปรตีนคุณภาพสูงจากเนื้อปลาทูน่า ไขมันต่ำ ปราศจากไขมันทรานส์ และมีกรดไขมันโอเมก้า 3 ซึ่งมีส่วนช่วยบำรุงสมองและระบบประสาท นับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มองหาความสะดวก คนทำงานที่มีไลฟ์สไตล์เร่งรีบ นักเรียน นักศึกษา ไปจนถึงผู้สูงวัยหรือผู้ที่หลีกเลี่ยงการบริโภคเนื้อแดง ด้วยคุณสมบัติของเนื้อปลาที่นุ่ม ย่อยง่าย และรสชาติไม่จัดจ้าน จึงนับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยเสริมโปรตีนและสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย
นายวสุพล ตั้งสมบัติวิสิทธิ์ ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการตลาดและฝ่ายขายในประเทศ บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า “ความร่วมมือกับซีเล็คในครั้งนี้ นับเป็นการต่อยอดผลิตภัณฑ์ซีอิ๊วของเด็กสมบูรณ์ ซึ่งเป็นเครื่องปรุงที่อยู่คู่ครัวไทยมายาวนานกว่า 80 ปี ให้เข้ามาอยู่ในรูปแบบอาหารพร้อมทาน สะท้อนความตั้งใจของเราที่ต้องการนำซีอิ๊วเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตคนรุ่นใหม่มากยิ่งขึ้น ไม่จำเป็นต้องอยู่ในรูปแบบขวดเพียงอย่างเดียว โดยยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และรสชาติในแบบฉบับที่ผู้บริโภคชาวไทยคุ้นเคย”
ปลาทูน่านึ่งซีอิ๊ว แบรนด์ซีเล็คXเด็กสมบูรณ์ วางจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven, Makro, Lotus’s และห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ ขนาดบรรจุ 100 กรัม ราคาจำหน่ายกระป๋องละ 49 บาท