ซีเล็คจับมือ ‘แม่บุญล้ำ’ ส่งนวัตกรรม ลุยน้ำพริกทูน่าปลาร้าชิงตลาดหมื่นล.

ผู้จัดการรายวัน360 – แบรนด์ซีเล็ค (SEALECT) ทูน่ากระป๋องยอดขายอันดับหนึ่งของไทย ภายใต้ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้นำอุตสาหกรรมอาหารทะเลระดับโลก จับมือ ‘แม่บุญล้ำ’ แบรนด์น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรสยอดนิยม เปิดตัว ‘น้ำพริกทูน่า ผสมปลาร้า’ นวัตกรรมน้ำพริกแนวใหม่ครั้งแรกของโลก ผสานเนื้อปลาทูน่าคุณภาพสูงเข้ากับน้ำปลาร้าสูตรพิเศษ รสจัดจ้าน นัวร์ปลาร้า หอมเนื้อทูน่า โดยตั้งเป้ายอดขาย 1 ล้านกระป๋องภายในปีแรก พร้อมเดินหน้าจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษและแคมเปญสื่อสารออนไลน์ตลอดทั้งปี
นางสาวณัฐวีณ์ วชิรทวีพัฒน์ ผู้จัดการทั่วไป บริหารกลุ่มตลาดเกิดใหม่ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในฐานะผู้นำตลาด เรามองเห็นโอกาสจากกระแสความนิยมของปลาร้า โดยปัจจุบัน ตลาดปลาร้าในประเทศไทยมีมูลค่ารวมกว่า 10,000 ล้านบาท เราจึงหยิบเอาวัตถุดิบขวัญใจคนไทยมานำเสนอในรูปแบบใหม่ที่สะดวกและเข้าถึงง่าย ความร่วมมือในครั้งนี้เปิดโอกาสให้ซีเล็คสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคใหม่ๆ ภายใต้กลยุทธ์ Strategic Partnership Collaboration ซึ่งเรามุ่งต่อยอด
ความร่วมมือกับแบรนด์และผู้ผลิตวัตถุดิบชั้นนำอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์เทรนด์ผู้บริโภค และขับเคลื่อนการเติบโตของผลิตภัณฑ์ทูน่ากระป๋อง ซึ่งเป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพสูง เข้าถึงได้ง่าย และสามารถนำไปจับคู่กับอาหารได้หลากหลาย
ผลิตภัณฑ์น้ำพริกทูน่า ผสมปลาร้า เกิดขึ้นจากการวิจัยและพัฒนาร่วมกันระหว่างซีเล็คและแม่บุญล้ำเป็นระยะเวลากว่า 1 ปี เพื่อให้ได้รสชาติน้ำพริกที่ถูกปากที่สุดและเหมาะสำหรับการบริโภคในทุกโอกาส โดยเป้าหมายหลักคือกลุ่มผู้บริโภควัยนักศึกษาและวัยทำงานช่วงต้น อายุระหว่าง 18-30 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เน้นบริโภคอาหารสำเร็จรูป ไม่นิยมทำอาหารรับประทานเองที่บ้าน แต่มองหาทางเลือกที่สะดวก เข้าถึงได้ง่าย และดีต่อสุขภาพ โดยซีเล็คตั้งเป้าให้น้ำพริกทูน่า ผสมปลาร้า เป็นหนึ่งในสินค้าเรือธงสำหรับกลุ่มคนรักปลาร้าในระยะยาว
ปัจจุบัน ซีเล็คได้มีการเปิดตัวน้ำพริกทูน่าจำนวนทั้งสิ้น 6 สูตร ประกอบด้วย น้ำพริกทูน่า, น้ำพริกผัดทูน่า, น้ำพริกผัดทูน่า สูตรน้ำพริกนรก, น้ำพริกกะปิทูน่า, น้ำพริกทูน่ากรอบ และใหม่ล่าสุด น้ำพริกทูน่า ผสมปลาร้า โดยน้ำพริกทูน่านั้นเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ของซีเล็คที่ยังคงได้รับความนิยมต่อเนื่อง ด้วยอัตราการเติบโตที่ 10.8% เมื่อเทียบกับปีก่อน และครองส่วนแบ่งทางการตลาดกว่า 60% สะท้อนแนวโน้มการเติบโตของตลาดน้ำพริกและอาหารพร้อมทาน และช่องทางการจัดจำหน่ายที่แข็งแกร่งของซีเล็ค
นางพิไรรัตน์ บริหาร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพชรดำฟู้ดส์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำปลาร้าต้มสุกตราแม่บุญล้ำ กล่าวว่า “แม่บุญล้ำเลือกทำงานร่วมกับซีเล็คและไทยยูเนี่ยน เพราะเราเชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐานการผลิตของแบรนด์ที่ครองตำแหน่งผู้นำตลาดทูน่าอันดับ 1 ของไทย และเป็นผู้นำด้านอาหารทะเลของโลก
ความร่วมมือครั้งนี้ช่วยให้เราสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่นำรสชาติยอดนิยมของคนไทยมานำเสนอในรูปแบบที่เข้าถึงง่าย อร่อย และเปี่ยมด้วยคุณค่าโภชนาการ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความสะดวกรวดเร็ว และจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับ แบรนด์แม่บุญล้ำ โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมและมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างความแตกต่างและเพิ่มมูลค่าให้กับอาหารพื้นถิ่นไทยในเวทีโลก
นอกจากนี้ แม่บุญล้ำจะช่วยทำการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์น้ำพริกทูน่าปลาร้า เพื่อบุกตลาดหัวเมืองใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านการเดินสายลงพื้นที่แนะนำผลิตภัณฑ์แบบต่อเนื่อง รวมถึงกระจายสินค้าต่อไปในต่างประเทศอีกด้วย
ผลิตภัณฑ์น้ำพริกทูน่า ผสมปลาร้า ซีเล็ค x แม่บุญล้ำ วางจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven, Makro, Lotus’s, Big C และห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ ขนาดบรรจุ 85 กรัม ราคาจำหน่ายกระป๋องละ 29 บาท