ENRICH Lighting คว้ารางวัล ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างยอดเยี่ยมแห่งปี (Lighting Product)

ผลิตภัณฑ์ส่องสว่าง ENRICH สร้างชื่อเสียงในวงการอีกครั้ง ด้วยการคว้า รางวัลผลิตภัณฑ์ส่องสว่างยอดเยี่ยมแห่งปี (Lighting Product) ในงาน “BUSINESS+ PRODUCT OF THE YEAR AWARDS 2025” จัดขึ้นโดยนิตยสาร Business+ ร่วมกับวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ณ โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพ รัชดา
ENRICH เป็นผู้นำในกลุ่มผลิตภัณฑ์ส่องสว่างคุณภาพสูง ที่มีประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานอย่างยอดเยี่ยม โดดเด่นด้วยหลอดไฟและโคมไฟแอลอีดีเกรดอุตสาหกรรม ที่คัดสรรมาเพื่อความคุ้มค่า คงทน และตอบโจทย์การใช้งานจริง ด้วยนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ตอบโจทย์การใช้งานทั้งในกลุ่มที่อยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์ โดยได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนชั้นนำทั่วประเทศ
นายอัครวัฒน์ ฉันทแดนสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ริชเชส ซัพพลาย จำกัด กล่าวถึงความสำเร็จครั้งนี้ว่า
รางวัลนี้เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของบริษัท ที่สะท้อนถึงความตั้งใจจริงในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่องสว่างคุณภาพสูงภายใต้แบรนด์ ENRICH ขอบคุณทีมงาน ลูกค้า และพันธมิตรทุกท่านที่ไว้วางใจและสนับสนุน เรามุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ บริษัทมุ่งขยายตลาดสู่การเป็นผู้นำด้านโซลูชันแสงสว่างครบวงจรในระดับภูมิภาค พร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ทั้งความสวยงาม ความปลอดภัย และการประหยัดพลังงาน ENRICH ตั้งเป้าขยายฐานลูกค้าและเพิ่มยอดขายสินค้าในกลุ่ม Green Products ไม่น้อยกว่า 30% ของยอดขายรวม ภายใน 3 ปี และเพิ่มการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ
ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ ENRICH วางจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ ร้านไฟฟ้าชั้นนำทั่วประเทศ รวมทั้ง Mr.DIY, Big C และ WeHome เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง และสร้างความมั่นใจในคุณภาพมาตรฐาน
ข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.enrichlighting.com