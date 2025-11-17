“พาณิชย์”หนุนบุคลากร นักศึกษา ม.รังสิต สร้างผลงานทรัพย์สินทางปัญญา

กรมทรัพย์สินทางปัญญาหารือมหาวิทยาลัยรังสิต หนุนบุคลากร นักศึกษา สร้างผลงานทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานนวัตกรรม ให้ตอบโจทย์เทรนด์ความต้องการของตลาดโลก โดยพร้อมสนับสนุนให้นำมาจดทะเบียนคุ้มครองผ่านช่องทางพิเศษ Fast Track และผลักดันใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้ให้การต้อนรับ ดร.พิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าพบหารือแนวทางส่งเสริมการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา (IP) และต่อยอดเชิงพาณิชย์ โดยเห็นพ้องที่จะสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาใช้ประโยชน์จากบทวิเคราะห์แนวโน้มสิทธิบัตรและเทรนด์เทคโนโลยีแห่งอนาคตที่กรมจัดทำขึ้น เพื่อยกระดับผลงานสร้างสรรค์ให้ตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสทางธุรกิจ
ทั้งนี้ กรมจะให้การสนับสนุนองค์ความรู้ ข้อมูลเชิงลึก และบทวิเคราะห์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อสะท้อนแนวโน้มเทคโนโลยีและเทรนด์การเติบโตในอุตสาหกรรมเป้าหมาย อาทิ อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต อุตสาหกรรมออกแบบ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งจะเป็นเข็มทิศนำทางให้กับนักวิจัย นักศึกษา ใช้คาดการณ์ทิศทางของตลาดและพัฒนาผลงานให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด และยังจะสนับสนุนการนำผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมจากห้องวิจัยมาจดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และผลักดันเข้าสู่ตลาด
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยรังสิตมีโครงการพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานออกแบบที่น่าสนใจหลายด้าน โดยเฉพาะนวัตกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์ อาทิ เครื่องวัดระดับน้ำตาลแบบไม่ต้องเจาะเลือดชนิดพกพา (Blood Glucose Monitor) เครื่องยูนิตทันตกรรมอัจฉริยะ (Smart Dental Unit) แก้ววัดความหวานในเครื่องดื่มชาและกาแฟ มือเทียมควบคุมด้วยสัญญานไฟฟ้ากล้ามเนื้อ เครื่องทดสอบฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ เกม BCI Drift เพื่อฝึกสมอง ระบบ AI สำหรับคัดกรองสำหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงของภาวะหัวใจล้มเหลว ผิวหนังเทียมจากเจลาตินหนังปลาด้วยเครื่องพิมพ์ชีวภาพ เป็นต้น
โดยกรมพร้อมอำนวยความสะดวกในการจดทะเบียนคุ้มครองผลงานนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความท้าทายแห่งอนาคต โดยจัดให้มีช่องทางพิเศษ Fast Track ช่วยลดระยะเวลาจดทะเบียน ตามแนวทาง IP for Business เพื่อผลักดันให้เกิดการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้อย่างรวดเร็ว พร้อมเสริมสร้างโอกาสในการซื้อ-ขายผลงานนวัตกรรมและการเจรจาจับคู่ธุรกิจ ผ่านงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP Fair) และแพลตฟอร์มตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญา (IP Mart) ซึ่งในปี 2568 สามารถสร้างมูลค่าการเจรจาธุรกิจจากช่องดังกล่าวได้กว่า 70 ล้านบาท
นอกจากนี้ กรมยังได้เชิญมหาวิทยาลัยรังสิตร่วมเป็นพันธมิตรสำคัญในงาน Thailand Character and Content Licensing Expo ที่จะจัดขึ้นในช่วงกลางปี 2569 เพื่อเชื่อมโยงผลงานคาแรกเตอร์และดิจิทัลคอนเทนต์ของไทยไปสู่ผู้ค้าและนักลงทุนระดับนานาชาติ
ขณะที่มหาวิทยาลัยรังสิต แจ้งว่า ได้เตรียมจัดตั้งหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือ Technology Licensing Office (TLO) ของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่บริหารจัดการและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาของสถาบัน โดยมีทีมผู้บริหาร ประกอบด้วย รศ.นันทชัย ทองแป้น คณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ผศ.ดร.สิรดา ไวยาวัจมัย คณบดีวิทยาลัยการออกแบบ นางศศิธร ปังศิริกุล ผู้อำนวยการสำนักงานบ่มเพาะธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญา และนางฉิน เฮอนี รองผู้อำนวยการสถาบันจีน-ไทย ร่วมดำเนินการ