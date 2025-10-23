“อรมน”ต้อนรับผู้นำองค์กร ยันลุย IP4All เสริมแกร่งชุมชน ธุรกิจ วิจัย ประชาชน

“อรมน” ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรสุดยอดการบริหารธุรกิจด้วยกฎหมายสำหรับผู้นำองค์กร นำทีมโดยคณบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ยืนยันพร้อมใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นกลไกเสริมแกร่งทุกภาคส่วน ทั้งชุมชน ธุรกิจ การวิจัย และประชาชน ภายใต้โรดแมป IP 4 All
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้ให้การต้อนรับดร. สุทธิพล ทวีชัยการ คณบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พร้อมด้วยคณะศึกษาดูงานจากโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรสุดยอดการบริหารธุรกิจด้วยกฎหมายสำหรับผู้นำองค์กร “Super Legal Business Administration” Leadership Program หรือ Super LBA รุ่นที่ 2 ซึ่งเป็นผู้นำองค์กรและผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยได้ใช้โอกาสนี้ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับบทบาทของผู้นำยุคใหม่กับการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเกราะป้องกันในการดำเนินธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ และเป็นกลไกสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ และยังได้ย้ำถึงความสำคัญของการบริหารจัดการสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยติดอาวุธและเสริมสร้างศักยภาพทางการแข่งขัน สร้างโอกาสให้ภาคธุรกิจไทยสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิ
ทั้งนี้ กรมได้เน้นย้ำถึงนโยบายและภารกิจหลักของกรมที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศในทุกมิติ ภายใต้โรดแมป “IP 4 All” ที่มุ่งเน้นให้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นกลไกสำคัญในการเสริมแกร่งผู้ประกอบการ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นชุมชนท้องถิ่น ภาคธุรกิจ ภาคการวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงประชาชนทั่วไป เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างเต็มศักยภาพ และต่อยอดสู่ความยั่งยืนในระยะยาว อันเป็นเป้าหมาย Quick Big Win ที่กระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญ
โดยในด้านส่งเสริมการสร้างสรรค์ (Creation) จะเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาในหลักสูตรอบรม บรรยาย และสัมมนา พร้อมให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาเชิงลึกผ่านบริการของศูนย์ IP One ด้านการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา (Protection) ได้นำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการและพัฒนาระบบจดทะเบียนให้มีความสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงง่าย การมีช่องทางพิเศษสำหรับจดทะเบียน Fast Track เพื่อรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเร็วยิ่งขึ้น พร้อมเร่งผลักดันการปรับปรุงกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาให้ทันสมัยตอบโจทย์การค้าในยุคดิจิทัล ด้านการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ (Commercialization) จะผลักดันการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา การจัดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาด การจับคู่ธุรกิจ รวมทั้งการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา และด้านการปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในและต่างประเทศ (Enforcement) ได้บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเข้มงวด รวมถึงการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ด้านการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างต่อเนื่อง
“กรมเชื่อมั่นว่าผู้นำยุคใหม่ที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา จะเป็นแนวร่วมสำคัญในการพัฒนาประเทศและขับเคลื่อนระบบทรัพย์สินทางปัญญาไทยให้เข้มแข็ง ทำให้ทรัพย์สินทางปัญญาของคนไทยได้รับความคุ้มครอง และสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้อย่างยั่งยืน”นางอรมนกล่าว
ก่อนหน้านี้ กรมและมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้มีการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกัน เพื่อบ่มเพาะองค์ความรู้ทรัพย์สินทางปัญญาให้กับบุคลากรและนักศึกษาของสถาบัน ผ่านกิจกรรมบรรยายพิเศษในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา และการบรรจุเนื้อหาทรัพย์สินทางปัญญาไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอน เป็นต้น