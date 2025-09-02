ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เปิดตัว 3 หลักสูตรใหม่สายวิทย์สุขภาพ ตอบโจทย์นวัตกรรมทางการแพทย์ยุคใหม่

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เปิดตัว 3 หลักสูตรใหม่สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้อนรับปีการศึกษา 2568 มุ่งผลิตบุคลากรคุณภาพเพื่อขับเคลื่อนวงการแพทย์และสาธารณสุขไทย ด้วยหลักสูตรที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้ง วิศวกรรมชีวการแพทย์, เทคโนโลยีอาหารทางการแพทย์และสุขภาพ และ นวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตามปณิธาน “เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต”
เมื่อวันที่ 30 ส.ค. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดโครงการแนะนำหลักสูตรใหม่สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดย รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.จตุพร กระจายศรี รักษาการคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้กล่าวถึงภาพรวมของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นสถาบันการศึกษาที่มีพันธกิจสำคัญในด้านการวิจัย สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านสุขภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีทางการแพทย์ การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและสังคม โดยส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยของบุคลากรในประเด็นที่มุ่งแก้ไขปัญหาสุขภาพต่างๆ มุ่งสร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยและนวัตกรรมเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืน สืบสานพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนชาวไทยทุกคนมีสุขภาพที่ดี พร้อมแนะนำหลักสูตรใหม่ระดับปริญญาบัณฑิต 3 หลักสูตรตามพระปณิธาน ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ และ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารทางการแพทย์และสุขภาพ ประกอบด้วย
อาจารย์ ดร.ปิยะวัฒน์ ปิติกุลธรรม รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บรรยายแนะนำ หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีรูปแบบการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิดวิเคราะห์และสร้างนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการหรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์อุตสาหกรรมได้ นอกจากนี้นักศึกษาในชั้นปีที่ 4 ยังได้มีการฝึกปฏิบัติงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกสถาบันรวมระยะเวลา 1 ปีเต็ม เพื่อเสริมสร้างทักษะทางด้านการวิจัย นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานเป็นผู้ช่วยวิจัย นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือนวัตกรด้านการแพทย์ และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในระดับที่สูงขึ้นได้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรภพ นัยเนตร หัวหน้าโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ บรรยายแนะนำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2568 ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร สนับสนุนระบบสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเป็นศาสตร์ที่บูรณาการองค์ความรู้ผสมผสานหลักการของวิศวกรรมเข้ากับชีววิทยาและการแพทย์เข้าด้วยกัน ทำให้สามารถออกแบบพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย รักษา และฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรมีจุดเด่นที่ครอบคลุมงานทางด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ในทุกมิติ เช่น งานเครื่องมือแพทย์ งานวิศวกรรมโรงพยาบาล งานวิจัย รวมถึงงานด้านระเบียบข้อบังคับมาตรฐานทางด้านเครื่องมือแพทย์ นักศึกษาจะได้ฝึกจากห้องปฏิบัติการเรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหาจริงทางการแพทย์ รวมทั้งเพิ่มโอกาสสร้างเครือข่ายผ่านการเรียนแบบโมดูล โดยการเปิดโอกาสให้นักศึกษาเรียนร่วมกับบุคลากรภายนอกในสายวิชาชีพวิศวกรชีวการแพทย์ อีกทั้งเพิ่มโอกาสในการทำงานผ่านระบบการฝึกงานระยะยาว 3 เดือน ในช่วงของปี 4 เทอม 2 เป็นการเพิ่มโอกาสให้ได้ทำงานต่อหลังจากฝึกงานเสร็จ
รองศาสตราจารย์ ดร.วาณี ชนเห็นชอบ หัวหน้าโครงการจัดตั้งคณะอุตสาหกรรมเกษตร แนะนำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารทางการแพทย์และสุขภาพ บรรยายถึงภาพรวมของหลักสูตรฯ จากที่ปัจจุบันอาหารทางการแพทย์และสุขภาพมีแนวโน้มการเติบโตอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ประเทศไทยยังต้องพึ่งพาต่างประเทศในด้านนี้อยู่มาก จึงจำเป็นต้องพัฒนาบุคลากรและสร้างองค์ความรู้อย่างเร่งด่วน เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ให้สามารถตอบสนองความต้องการของคนไทยได้อย่างแท้จริง จึงได้ออกแบบหลักสูตรเทคโนโลยีอาหารทางการแพย์และสุขภาพ โดยได้รับการอนุมัติและเปิดรับนักศึกศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๘ เป็นปีแรก เป็นหลักสูตรความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งโดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งโดดเด่นด้านอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีอาหาร เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอาหารทางการแพทย์และสุขภาพ อันจะนำไปสู่การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์ และควบคุมคุณภาพอาหารทางการแพทย์และสุขภาพ ซึ่งจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและประชาชนทั่วไป สู่การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมตามพระปณิธาน
ทั้งนี้ สถานที่จัดการเรียนการสอนของ 3 หลักสูตรใหม่ ตั้งอยู่ที่อาคารอาคารวิจัยและการเรียนรู้ เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ จัดสร้างขึ้นในโครงการเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในโอกาสที่ทรงพระเจริญพระชันษาครบ 5 รอบ ในวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เพื่อสนองพระปณิธานและสนับสนุนการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์และพันธกิจสำคัญ ในการเป็นศูนย์รวมการวิจัยสร้างองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมที่มุ่งเป้าตามแนวทางของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รวมทั้งเป็นสถานที่จัดศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้นำและนักวิจัยทางวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เทคโนโลยี การแพทย์ และการสาธารณสุข ภายในอาคารได้กำหนดการแบ่งพื้นที่ใช้สอยให้กับหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุนด้านการศึกษา วิชาการ วิจัย และนวัตกรรมให้กับส่วนงานต่างๆ ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกอบด้วย
ชั้น 1-3 พื้นที่การเรียนรู้ อาทิ ออดิทอเรียม โถงนิทรรศการ ห้องสมุด ห้องเรียน ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ พื้นที่อเนกประสงค์ และ พื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน
ชั้น 4-6 พื้นที่การทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรม อาทิ ห้องปฏิบัติการวิจัยเฉพาะทาง ห้องปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศด้านการคิดค้นยา ห้องปฏิบัติการชีวสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ยีโนม ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิกเชิงระบบ และ ห้องนิทรรศการแสดงผลงาน
ชั้น 7-9 พื้นที่สำหรับจัดตั้งขึ้นใหม่ตามพระปณิธาน ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์ โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ และโครงการจัดตั้งคณะอุตสาหกรรมเกษตร