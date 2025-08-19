แอ๊บบอต เปิดตัว เอนชัวร์ โกลด์ แอดวานซ์โปร สูตรใหม่ที่พัฒนาขึ้นอีกขั้น ตอบโจทย์การดูแลสุขภาพของผู้สูงวัยไทย

• กล้ามเนื้อที่แข็งแรงมีส่วนช่วยสนับสนุนการทำงานตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันให้ผู้สูงวัยสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างอิสระและใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่
• แอ๊บบอตสนับสนุนการวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อโดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วประเทศตั้งแต่
1 กรกฎาคม 2568 ถึง 30 กันยายน 2568
กรุงเทพฯ (14 สิงหาคม 2568) – แอ๊บบอต ผู้นำระดับโลกด้านการดูแลสุขภาพ เปิดตัว เอนชัวร์ โกลด์ แอดวานซ์โปร (Ensure GOLD® AdvancePro™) สูตรใหม่ที่พัฒนาไปอีกขั้นเพื่อผู้สูงวัยชาวไทย ผสานคุณค่าของสารอาหาร วาย บี จี (YBG หรือ ยีสต์ เบต้า กลูแคน) ควบคู่กับ เอช เอ็ม บี (HMB หรือ เบตา ไฮดรอกซี เบตา เมทิลบิวทีเรต) ร่วมกับสารอาหารสำคัญอื่น ๆ เช่น แคลเซียม สังกะสี วิตามินดี และโปรตีนคุณภาพดี 3 ชนิด ได้แก่ เวย์ เคซีน และถั่วเหลือง เป็นต้น ซึ่งมีส่วนช่วยเสริมสร้างและชะลอการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อเพื่อให้เคลื่อนไหวและใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างคล่องตัวแม้อายุมากขึ้น
HMB เป็นสารที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ตามธรรมชาติของกรดอะมิโนลิวซีนที่พบได้ในกล้ามเนื้อ แม้จะสามารถพบ HMB ได้ในอาหารบางประเภท เช่น อะโวคาโด ส้มโอ ไข่ และกะหล่ำดอก แต่ปริมาณที่ได้นั้นมีน้อยมากและอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย เช่นเดียวกับ YBG ซึ่งเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนที่พบได้ในอาหาร เช่น ยีสต์ในขนมปัง ข้าวโอ๊ต ข้าวบาร์เลย์ และถั่วบางชนิด² แต่เนื่องจากร่างกายไม่สามารถสร้างเส้นใยอาหารชนิดนี้ได้เอง การได้รับ YBG จึงต้องอาศัยการบริโภคโดยตรงจากอาหารดังกล่าว หรือเสริมจากผลิตภัณฑ์อาหารสูตรครบถ้วนที่มีส่วนประกอบของสารอาหารชนิดนี้³
ทพ.ญ.ดร.อรุณี ลายธีระพงศ์ ผู้อำนวยการการแพทย์ด้านโภชนาการของแอ๊บบอต ประจำประเทศไทย กล่าวว่า “ผู้สูงวัยส่วนใหญ่ยังมีความเข้าใจอย่างจำกัดในการจัดเตรียมโภชนาการเพื่อให้ได้สารอาหารที่จำเป็นต่อสุขภาพกล้ามเนื้อ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการทำให้ผู้สูงวัยสามารถเคลื่อนไหวและทำกิจกรรมต่างๆ
ได้อย่างอิสระ รวมถึงสนับสนุนการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกัน ดังนั้นการดูแลโภชนาการร่วมกับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อจึงเป็นสิ่งจำเป็น อย่างไรก็ตามก้าวแรกที่สำคัญกว่าคือการตระหนักรู้ถึงสัญญาณเตือนภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเพื่อวางแผนการดูแลได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที”
อาการของภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยอาจรวมถึงกำลังวังชาที่ลดลง เดินได้ช้าลง อ่อนเพลีย หรือแรงยกที่ถดถอยลง³ ซึ่งล้วนเป็นสัญญาณที่ไม่ควรมองข้าม การตรวจคัดกรองกล้ามเนื้อเชิงป้องกัน เพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องสุขภาพกล้ามเนื้อในวงกว้างจึงมีความสำคัญ ดังนั้น แอ๊บบอตจึงได้จัดกิจกรรมการวัดแรงบีบมือเพื่อวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ณ ร้านขายยาชั้นนำ 55 แห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 30 กันยายน 2568
แอ๊บบอตเดินหน้าสานต่อเจตนารมณ์ในการส่งเสริมให้ผู้สูงวัยสุขภาพดีด้วยการให้ความรู้ด้านโภชนาการและการตรวจสุขภาพกล้ามเนื้ออย่างต่อเนื่อง โดยเป็นส่วนหนึ่งในภาคีสุขภาพที่ได้ริเริ่ม “วันส่งเสริมสุขภาพกล้ามเนื้อแห่งชาติ” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2568 ซึ่งเป็นแคมเปญสาธารณสุขระดับประเทศที่มุ่งยกระดับสุขภาพกล้ามเนื้อให้เป็นวาระแห่งชาติภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศูนย์วิชาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศิริราช กรมอนามัย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สมาคมเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย และแอ๊บบอต
ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ “สังคมผู้สูงวัยโดยสมบูรณ์” ซึ่งหมายถึงการมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่า 20% ของประชากรทั้งหมดของประเทศ4 ข้อมูลจากงานวิจัยระบุว่า ร่างกายของมนุษย์จะเริ่มสูญเสียมวลกล้ามเนื้อประมาณ 8% ในทุก ๆ 10 ปี หลังจากอายุ 40 ปี และตัวเลขดังกล่าวอาจเพิ่มขึ้นถึง 15% เมื่อเข้าสู่วัย 70 ปี5 ภาวะสูญเสียมวลกล้ามเนื้อนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความแข็งแรงของร่างกายการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน รวมถึงการฟื้นตัวจากการเจ็บป่วย นอกจากนี้ยังอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการหกล้มซ้ำ6 และเพิ่มโอกาสในการติดเชื้อบ่อยครั้งขึ้น ซึ่งยิ่งส่งผลกระทบให้ภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยรุนแรงยิ่งขึ้น7
ในขณะที่คนไทยมีอายุยืนยาวขึ้นการส่งเสริมให้สูงวัยได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพโดยให้ความสำคัญกับ “สุขภาพกล้ามเนื้อ” ถือเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้สูงวัยใช้ชีวิตและทำกิจกรรมที่ชื่นชอบได้อย่างเต็มที่
“การเป็นผู้สูงวัยที่มีสุขภาพดีเริ่มต้นด้วยการได้รับโภชนาการที่สมดุลควบคู่กับการมีกิจกรรมทางกายอย่างสม่ำเสมอ8เพียงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันให้เป็นนิสัยง่าย ๆ เช่น การออกกำลังกาย การ
รับประทานอาหารที่มีโปรตีนในปริมาณที่เหมาะสมพร้อมด้วยสารอาหารสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างและชะลอการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อ ซึ่งจะช่วยให้ผู้สูงวัยสุขภาพดี และใช้ชีวิตได้เต็มที่ยิ่งขึ้น” ทพ.ญ.ดร. อรุณี กล่าว
อาหารสูตรครบถ้วน เอนชัวร์ โกลด์ แอดวานซ์โปร มีให้เลือก 5 รสชาติ ได้แก่ กลิ่นวานิลลา กลิ่นธัญพืช กลิ่นกาแฟ รสช็อกโกแลต และกลิ่นสตรอเบอร์รี โดยวางจำหน่ายที่ร้านค้าปลีก ซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วประเทศ และช่องทางออนไลน์ ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับผลิตภัณฑ์ขนาดทดลองจัดส่งถึงบ้านได้ฟรี เพียงกรอกข้อมูลที่เว็บไซต์แอ๊บบอต
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เอนชัวร์ โกลด์ แอดวานซ์โปร สูตรใหม่ ได้ที่ https://www.th.abbott/, หรือ https://www.facebook.com/EnsureThailand.
หมายเหตุ:
• ร่วมกับการรับประทานอาหารหลักให้หลากหลายครบ 5 หมู่ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ อาหารทางการแพทย์ ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์
• แอ๊บบอตจัดกิจกรรมตรวจวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 30 กันยายน 2568 และเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อรับผลิตภัณฑ์ เอนชัวร์ โกลด์ แอดวานซ์โปร ขนาดทดลอง ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568
PPF no. TH.2025.65023.ENS.1 (v1.0)