“พาณิชย์”ถก ก.ล.ต. ดันใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกันระดมทุน

กรมทรัพย์สินทางปัญญาหารือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ผลักดันใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อหรือการระดมทุน (IP Financing) เพื่อช่วยผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนไปใช้ขับเคลื่อนการทำธุรกิจ เตรียมจัดเสวนาให้ความรู้ให้กับผู้ประกอบการ และเดินหน้าสร้างความเข้าใจกับสถาบันการเงิน สมาคมประเมินมูลค่าทรัพย์สินและทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อช่วยผลักดันด้วย
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้พบหารือกับ รศ.ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อวางแนวทางความร่วมมือในการส่งเสริมภาคธุรกิจให้สามารถใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา เช่น สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ เป็นต้น เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อหรือการระดมทุน (IP Financing) เพราะที่ผ่านมา การแปลงทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นทุนยังไม่แพร่หลายหรือได้รับการยอมรับเท่าที่ควร เนื่องจากยังขาดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา และขาดตลาดกลางในการซื้อ-ขายทรัพย์สินทางปัญญาในวงกว้าง
“กรมได้ประสานความร่วมมือจาก ก.ล.ต. ซึ่งเป็นหน่วยกำกับดูแลตลาดทุนให้มาร่วมขับเคลื่อนโครงการ IP Financing เพื่อเพิ่มโอกาสและทางรอดของผู้ประกอบการไทยให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเข้มแข็งในยุคปัจจุบัน เช่นเดียวกับหลายประเทศในเอเชีย อาทิ จีน เกาหลีใต้ สิงคโปร์ และมาเลเซีย ที่ประสบความสำเร็จจากการนำแนวทาง IP Financing มาใช้สนับสนุนภาคธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม”
สำหรับการนำทรัพย์สินทางปัญญามาระดมทุน มีตัวอย่างของการระดมทุนที่ประสบความสำเร็จ โดยการออกเป็นโทเคนดิจิทัล (Digital Token) ให้กับผู้สนใจลงทุนผ่านช่องทาง ICO (Initial Coin Offering) ตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. เพื่อนำไปลงทุนในภาพยนตร์ซึ่งถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งที่คุ้มครองด้วยลิขสิทธิ์ กรมจึงอยากทำงานร่วมกับ ก.ล.ต.เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการระดมทุนเพื่อสร้างผลงานทรัพย์สินทางปัญญาเข้ามาใช้ประโยชน์ในช่องทางนี้
นางอรมนกล่าว่า กรมยังมีแผนที่จะจัดเสวนาเรื่อง IP Financing เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวทางการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อหรือระดมทุนทางธุรกิจ เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างผู้เกี่ยวข้อง เช่น สถาบันการเงิน สมาคมประเมินมูลค่าทรัพย์สินและทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อผลักดันเรื่อง IP Financing หรือการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกันทางธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ซึ่ง ก.ล.ต. พร้อมร่วมมือกับกรม โดยเฉพาะการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในงานเสวนา และให้ความรู้เรื่องการระดมทุนผ่านระบบ ICO เพื่อเพิ่มทางเลือกในการเข้าถึงแหล่งทุนและสร้างการเติบโตให้ธุรกิจได้อย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ กรมยังได้เชิญ ก.ล.ต. ร่วมเป็นพันธมิตรสำคัญในงาน Character Licensing Expo และงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP Fair 2026) ที่กรมมีแผนจะจัดขึ้นในช่วงกลางปี 2569 เพื่อสร้างโอกาสในการจับคู่ธุรกิจและซื้อขายสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะและอาร์ตทอย และการซื้อขายสิทธิในเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อผลักดันแนวทางการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม และเสริมแกร่งผู้ประกอบการไทยตอบโจทย์นโยบาย Quick Big Win ที่นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้ความสำคัญ