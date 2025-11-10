“พาณิชย์” จับมือ SME D Bank ดัน SME ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา

กรมทรัพย์สินทางปัญญาจับมือ SME D Bank ผลักดันผู้ประกอบการ SME ไทย จดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อต่อยอดการทำธุรกิจ และใช้เป็นหลักประกันในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า ได้หารือกับนายพิชิต มิทราวงศ์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ SME D Bank พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ถึงการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ โดยวางแนวทางสนับสนุน SME ไทยให้สามารถใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นกลไกสร้างมูลค่าเพิ่ม ผ่านการจดทะเบียนคุ้มครองและการประเมินมูลค่าเพื่อเข้าถึงแหล่งทุน เพื่อช่วยยกระดับการพัฒนาธุรกิจและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการไทยด้วยทรัพย์สินทางปัญญา ตอบโจทย์นโยบาย Quick Big Win ที่นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้ความสำคัญ
ทั้งนี้ ปัจจุบัน SME ไทยมีสัดส่วนกว่า 99% ของภาคธุรกิจทั้งหมด และเป็นแหล่งจ้างงานกว่า 70% ของการจ้างงานภายในประเทศ การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ SME จึงเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโต โดยทรัพย์สินทางปัญญาจะเป็นอาวุธที่ช่วยสร้างแต้มต่อให้ภาคธุรกิจ ทั้งในด้านการปกป้องคุ้มครองสิทธิ์และการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าไทย
สำหรับหนึ่งในแผนงานสำคัญตามโรดแมป “IP 4 All” ด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อธุรกิจ (IP for Business) คือการขับเคลื่อนโครงการ IP Financing หรือการประเมินมูลค่างานสร้างสรรค์ นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา และเปลี่ยนเป็นทุน เพื่อให้นักธุรกิจ ภาคเอกชน รวมถึงผู้ประกอบการ SME สามารถใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกันในการระดมทุนหรือขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น โดยกรมได้มีการหารือกับหน่วยงานระดับนานาชาติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกันทางธุรกิจ พร้อมเดินหน้าสร้างความรู้ความเข้าใจกับหน่วยงานต่างๆ ในประเทศไปพร้อมกัน
ทางด้าน SME D Bank เห็นพ้องกันกับแนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการ SME ด้วยการนำทรัพย์สินทางปัญญามาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับธุรกิจ โดยระบุว่าธนาคารมุ่งดำเนินงานตามแนวทางพัฒนาคู่เติมทุน โดยไม่เพียงสนับสนุนด้านสินเชื่อเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์ความรู้ในมิติต่าง ๆ ควบคู่กันไปด้วย เพื่อเติมเต็มระบบนิเวศธุรกิจไทยให้ครบวงจร โดยเฉพาะในมิติของทรัพย์สินทางปัญญาที่จะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อน SME สู่เศรษฐกิจยุคใหม่อย่างยั่งยืน
โดย SME D Bank ยินดีที่จะร่วมผลักดันโครงการ IP Financing ของกรม ผ่านการสนับสนุนให้กลุ่มลูกค้าของธนาคารที่มีผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และงานออกแบบใหม่ๆ ที่สามารถนำไปจดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เช่น สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ และเครื่องหมายการค้า เป็นต้น นำมาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อหรือการระดมทุน พร้อมประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้กับผู้ใช้บริการของธนาคารได้ทราบถึงแนวทางการใช้ประโยชน์บริการดังกล่าว
นอกจากนี้ กรมยังได้เชิญ SME D Bank ร่วมเป็นพันธมิตรสำคัญในงาน Thailand Character and Content Licensing Expo และงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP Fair 2026) ที่กรมมีแผนจะจัดขึ้นในช่วงกลางปี 2569 เพื่อสร้างโอกาสในการจับคู่ธุรกิจและซื้อขายสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะและอาร์ตทอย และการซื้อขายสิทธิในเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อผลักดันแนวทางการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์อย่างมีประสิทธิภาพ