“อรรถพล”ประชุมด่วน!กำชับพลังงานจังหวัดทั่วประเทศ ทำงานเชิงรุกตามนโยบาย"Quick Big Win"

“อรรถพล” เรียกประชุมด่วน มอบนโยบายและแนวทางการทำงานอย่างเข้มข้นให้กับพลังงานจังหวัดทั่วประเทศ เร่งผลักดันนโยบายสำคัญ "Quick Big Win" เพื่อสร้างความเข้าใจนโยบายให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม รวดเร็ว และถ่ายทอดนโยบายไปสู่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมให้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิด ช่วยกันตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ไม่ให้ส่งผลกระทบกับการดำเนินชีวิตของประชาชน
นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในการมอบแนวทางการดำเนินนโยบาย Quick Big Win การมอบนโยบายครั้งนี้ มุ่งเน้นการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในวงกว้างอย่างฉับไวตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล โดยมีพลังงานจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 15 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ และมีบุคลากรในส่วนภูมิภาคเข้าร่วมรับฟังผ่านระบบออนไลน์ทั่วประเทศ เมื่อวานนี้ (13 พฤศจิกายน 2568)
นอกจากนี้ นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน ผู้แทนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และผู้แทนจากสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้มอบแนวทางและรายละเอียดในการดำเนินโครงการโซลาร์ฟาร์มชุมชน โครงการโซลาร์สูบน้ำเพื่อเกษตรกร และโครงการโซลาร์สูบน้ำระบบประปาหมู่บ้าน
ทั้งนี้ นายอรรถพล ได้กำชับให้พลังงานจังหวัดทำงานเชิงรุก ให้ความสำคัญการทำความเข้าใจในรายละเอียดของนโยบาย Quick Big Win อย่างลึกซึ้ง เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินนโยบายจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วที่สุด โดยเฉพาะโครงการโซลาร์สูบน้ำเพื่อเกษตรกร ที่เตรียมนำร่อง 50 ระบบ คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ภายใน 4 เดือน สามารถช่วยให้เกษตรกรโดยรอบพื้นที่โครงการได้รับประโยชน์ ลดภาระค่าใช้จ่ายจากค่าน้ำมันที่ใช้กับเครื่องสูบน้ำ และเกษตรกรสามารถผลิตผลผลิตได้เพิ่มเติมตลอดทั้งปี
นอกจากนี้ ได้ให้พลังงานจังหวัด ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดข้อมูลและแนวทางการทำงานที่ชัดเจนไปยังทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งประชาชนและหน่วยงานราชการในพื้นที่ ร่วมมือและบรรลุเป้าหมายร่วมกัน นายอรรถพลได้แสดงความเป็นห่วงและสอบถามถึงปัญหาและอุปสรรคในการทำงานของแต่ละจังหวัด ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและร่วมกันหาแนวทางในการแก้ปัญหา รวมทั้งได้สอบถามถึงสถานการณ์ น้ำท่วมในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ ขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะจังหวัดที่มีสถานีบริการน้ำมันและโรงไฟฟ้า เพื่อลดความเสียหายและไม่ให้ส่งผลกระทบกับประชาชน
" ได้รับฟังปัญหาและอุปสรรคในการทำงานจากทุกจังหวัด ได้สั่งการให้ผู้บริหารในส่วนกลางและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยทันที และได้มอบหมายให้พลังงานจังหวัดติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อย่างใกล้ชิด ตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันและโรงไฟฟ้า รวมทั้งขอให้รายงานข้อมูลความเสียหายและผลกระทบให้ส่วนกลางทราบอย่างต่อเนื่อง”นายอรรถพล กล่าว