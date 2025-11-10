“อรรถพล”เสริมแกร่งให้วิสาหกิจชุมชนด้วยพลังงานสะอาด-โซลาร์สูบน้ำเพื่อเกษตรกรรมตามนโยบาย Quick Big Win

“อรรถพล”รมว.พลังงาน เร่งเครื่องผลักดันพลังงานสะอาดสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน เยี่ยมวิสาหกิจชุมชนผลิตเม็ดมะม่วงหิมพานต์ "บ้านหาดไก่ต้อย" จ.อุตรดิตถ์ ลงพื้นที่พร้อมติดตามศักยภาพเร่ง Quick Big Win"โซลาร์สูบน้ำเพื่อเกษตรกรรม" ที่พิษณุโลก
นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมคณะได้เดินทางเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านหาดไก่ต้อย อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ผลิตภัณฑ์เม็ดมะม่วงหิมพานต์ได้รับตราสัญลักษณ์ "ผลิตภัณฑ์ชุมชน ลดใช้พลังงาน" โดยวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านหาดไก่ต้อย ที่ได้รับการสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยใช้ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ในกระบวนการอบแห้งเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ช่วยลดการใช้เชื้อเพลิง ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนฯนอกจากนั้น ผลิตภัณฑ์ยังได้รับมาตรฐานด้านต่างๆ ได้แก่ อย., เครื่องหมายทางเลือกสุขภาพ, มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และผลิตภัณฑ์ OTOP 5 ดาว จนกลายเป็นหนึ่งในสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดอุตรดิตถ์
ซึ่งปัจจุบันสามารถสร้างรายได้เฉลี่ย 2.5 ล้านบาท/ปี ส่วนการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในกระบวนการผลิตนั้น หากคิดจากผลิตภัณฑ์ 1 ห่อ ขนาด 1,000 กรัม จะสามารถลดการปล่อยก๊าซ คาร์บอนฯได้ 0.59 กิโลกรัมคาร์บอนจากวิธีปกติ
นอกจากนี้กระทรวงพลังงาน มีแผนที่จะส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนให้ใช้พลังงานสะอาดในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆที่จะช่วยลดต้นทุน ระยะเวลา และมีมาตรฐานที่แข่งขันกับตลาดได้
นายอรรถพล ได้เดินทางไปยังบึงบ้านโนน ตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการดำเนินโครงการโซลาร์สูบน้ำเพื่อเกษตรกรรม โดยเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย Quick Big Win ที่กระทรวงพลังงานเร่งขับเคลื่อน โครงการดังกล่าว กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้ลงพื้นที่ สำรวจและศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการ ซึ่งบึงบ้านโนน มีความจุแหล่งน้ำ 330,000 ลูกบาศ์กเมตร สามารถปลูกพืชได้กว่า 270 ไร่ ทั้งข้าว อ้อย มันสำปะหลัง และ ไม้ผลชนิดต่างๆ คาดว่าจะสามารถสร้างผลประโยชน์ ด้านการเกษตรในพื้นที่ได้เพิ่มขึ้นเกือบ 1 ล้านบาทต่อปี และลดการใช้น้ำมัน ในเครื่องสูบน้ำ ได้กว่า 15,000 ลิตร หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 500,000 บาทต่อปี
"กระทรวงพลังงาน และ กฟผ. ตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนบ้านหาดไก่ต้อยที่ใช้ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ ในการแปรรูปเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ซึ่งเป็นหนึ่งในการสร้างโอกาส การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก และการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด ซึ่งกระทรวงพลังงานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ให้การสนับสนุน มาอย่างต่อเนื่อง และยังคงเดินหน้าส่งเสริมวิสาหกิจอื่นที่ต้องการรับการสนับสนุนให้มีความเข้มแข็งและแข่งกับตลาดได้ ส่วนนโยบาย Quick Big Win ของรัฐบาล กระทรวงพลังงานก็ได้เร่งหาพื้นที่ที่มีศักยภาพ เพื่อนำร่องดำเนินโครงการติดตั้งระบบโซลาร์สูบน้ำเพื่อเกษตรกรรม ซึ่งที่บึงบ้านโนน จ.พิษณุโลก นับเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีศักยภาพ เนื่องจากมีแหล่งน้ำที่สมบูรณ์แต่ยังขาดแนวทางการบริหารจัดการน้ำ ซึ่งโครงการโซลาร์สูบน้ำเพื่อเกษตรกรรม จะช่วยให้เกษตรกรลดภาระค่าใช้จ่ายในการทำการเกษตร (ค่าน้ำมันที่ใช้กับเครื่องสูบน้ำ) ได้กว่า 15,000 ลิตรต่อปี หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 500,000 บาทต่อปี เกษตรกรสามารถผลิตพืชผลได้มากขึ้นจากการมีน้ำใช้ ช่วยส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดในภาพรวม และเป็นส่วนหนึ่งของการทำให้ไทยบรรลุเป้าหมาย Net Zero 2050 ได้” นายอรรถพล กล่าว