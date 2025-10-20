อย.ผนึกกำลังสถาบันโภชนาการ ม.มหิดล มอบรางวัลโรงเรียนต้นแบบ ลดหวาน มัน เค็ม Healthier School Policy

อย.จับมือสถาบันโภชนาการ ม.มหิดล ขับเคลื่อนนโยบาย Healthier School ส่งเสริมโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” สร้างเยาวชนไทยสุขภาพดี
วันที่ 20 ตุลาคม 2568 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม เลขาธิการีคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)เป็นประธาน มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร แก่ 10 โรงเรียนเอกชน และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการบริโภคอาหาร “ทางเลือกสุขภาพ” ภายใต้นโยบาย Healthier School Policy ที่มุ่งวางรากฐานสุขภาพที่ยั่งยืนให้กับเด็กไทย โดยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการบริโภคอาหารลดหวาน มัน เค็ม เลือกบริโภคอาหารที่มีคุณภาพ พร้อมผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายให้สามารถขยายผลในระดับประเทศต่อไป ผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาควิชาการ และสถานศึกษาโดยมุ่งหวังให้ประชาชนสามารถเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพลดหวาน มัน เค็ม ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เลขาธิการฯ อย. เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าวเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง อย. สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล สสส. และกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีเป้าหมายสร้าง “โรงเรียนต้นแบบทางเลือกสุขภาพ” ส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ดี หรืออาหารที่ลดหวาน มัน เค็มในกลุ่มเด็กและเยาวชน ผ่านการใช้สัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพได้ง่าย ขึ้น โดยกลุ่มหนึ่งที่สำคัญคือ กลุ่มเยาวชน อย.จึงได้สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางเลือกสุขภาพ เข้าไปในโรงเรียนโดย อย.น้อย ขณะเดียวกันกันได้ขยายในกลุ่มโรงเรียนเอกชน 10 แห่งครอบคลุมทุกภูมิภาคและเตรียมขยายให้มากขึ้น
อย.มีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนส่งเสริมการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้บริโภค ซึ่งเป็นรากฐานของการเลือกบริโภคอย่างมีสติ จะช่วยให้เกิดการเลือกบริโภคอย่างรู้เท่าทัน และลดความเสี่ยงจากโรค NCDs พร้อมทั้งพัฒนา ส่งเสริม และผลักดันผู้ประกอบการอาหารปรับสูตรอาหาร ลด หวาน มัน เค็ม ให้มีผลิตภัณฑ์อาหารที่มีฉลากโภชนาการ“ทางเลือกสุขภาพ” เพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการประชุมเพื่อถอดบทเรียนความสำเร็จเพื่อผลักดันเป็นนโยบายระดับประเทศ ซึ่งเป็นอีกก้าวสำคัญในการพัฒนาโภชนาการเด็กไทยอย่างแท้จริง เพื่อสร้างอนาคตที่ดีให้กับเยาวชนของชาติ โดยมุ่งหวังให้ประชาชนสามารถเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพลดหวาน มัน เค็ม ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และสมประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ