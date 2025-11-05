กบง. มีมติคงราคาก๊าซ LPG ถึงสิ้นปีนี้ พร้อมตั้งอนุกก.พยากรณ์จัดทำแผนPDP-อนุกก.ความร่วมมือด้านไฟฟ้ากับเพื่อนบ้าน

กบง.มีมติคงราคาขายส่งก๊าซLPG หน้าโรงกลั่นที่ 20.9179 บาทต่อกิโลกรัมเพื่อให้ราคาขายปลีกก๊าซหุงต้มสำหรับถังขนาด 15 กิโลกรัมอยู่ที่ประมาณ 423 บาทตั้งแต่วันที่ 5พฤศจิกายนถึง31ธันวาคม 2568 และเห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพยากรณ์และจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ และอนุกรรมการประสานความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้าระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อขับเคลื่อนงานด้านนโยบายไฟฟ้า
นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คงราคาขายส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) หน้าโรงกลั่นที่ 20.9179 บาทต่อกิโลกรัม (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เพื่อให้ราคาขายปลีกก๊าซหุงต้มสำหรับถังขนาด 15 กิโลกรัมอยู่ที่ประมาณ 423 บาท โดยมาตรการนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ทั้งนี้ ที่ประชุมมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) บริหารจัดการเงินกองทุนให้สอดคล้องกับแนวทางการดูแลราคาก๊าซ LPG ต่อไป
ที่ประชุม กบง. มีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน จำนวน 2 คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการพยากรณ์และจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ มีหน้าที่จัดทำพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าในระยะยาวและจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP) เพื่อให้การจัดหาไฟฟ้าระยะยาวมีประสิทธิภาพและมั่นคง สอดคล้องกับเศรษฐกิจของประเทศ มี นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เป็นประธานอนุกรรมการ นายคุรุจิต นาครทรรพ และ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นรองประธานอนุกรรมการ โดยคณะอนุกรรมการชุดดังกล่าวประกอบด้วย
ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
ผู้แทนกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ผู้แทนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ผู้แทนหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ผู้แทนสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ผู้แทนบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผู้แทนการไฟฟ้านครหลวง
ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ผู้แทนองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี
นายนที สิทธิประศาสน์
นายกวิน ทังสุพานิช
นายกุลยศ อุดมวงศ์เสรี
นายเทียนไชย จงพีร์เพียง
โดย คณะอนุกรรมการชุดนี้มี ผู้อำนวยการกองนโยบายไฟฟ้า สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน และ ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นอกจากนี้ ที่ประชุม ยังได้มีมติ เห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประสานความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้าระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อขับเคลื่อนการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างประเทศและประสานความร่วมมือการวางแผนและก่อสร้างระบบสายส่งเชื่อมโยงระหว่างประเทศ รวมถึงความร่วมมืออื่นๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ มีปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานอนุกรรมการ โดยคณะอนุกรรมการชุดดังกล่าวประกอบด้วย
ผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
ผู้แทนกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
ผู้แทนกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
ผู้แทนกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ
ผู้แทนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ผู้แทนกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด
กรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือผู้แทน
ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
และในคณะอนุกรรมการชุดนี้ มี ผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการ กบง. เสนอร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการทั้ง 2 คณะดังกล่าวต่อประธาน กบง. เพื่อลงนามต่อไป